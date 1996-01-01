Россельхозбанк дает льготный кредит на авто российского производства

Россельхозбанк приступил к кредитованию граждан на приобретение автомобилей, произведенных на территории России. Перечень моделей утвержден Министерством промышленности и торговли РФ. По данной программе можно получить кредит в размере не более 510 тыс. руб. сроком до 3-х лет, при этом первоначальный взнос составит всего 15% от стоимости автомобиля. В настоящее время фактическая процентная ставка кредитования составляет 9,17%.