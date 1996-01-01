Примтеркомбанк меняет руководство

Внеочередным общим собранием участников ООО "Примтеркомбанк" с 18 февраля Председателем Правления Банка назначен Алексей КОЛДИН.

На сегодняшний день Примтеркомбанк является одним из надежных кредитно-финансовых учреждений края. Банк на протяжении 21 года всегда выполняет все взятые на себя обязательства.