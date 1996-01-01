НБ "ТРАСТ" дает малому бизнесу новый срок

Национальный банк "ТРАСТ" увеличил срок кредитования до 7 лет в рамках финансирования малого бизнеса. Банк предлагает кредиты на сумму от 100 тыс. руб. до 75 млн руб. Возможно беззалоговое кредитование по суммам до 1 млн руб.