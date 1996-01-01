Камчатпромбанк и Колыма-банк присоединяются к АТБ

Акционеры Камчатпромбанка (Петропавловск-Камчатский) и Колыма-банка (Магадан) на внеочередных собраниях приняли решение о присоединении к Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ). По условиям присоединения, акции обоих банков конвертируются в обыкновенные акции АТБ дополнительного выпуска. После завершения процедуры присоединения активы АТБ могут превысить 20 млрд руб.