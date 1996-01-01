Пластиковый пасьянс

Сообщение о том, что Сбербанк сворачивает эмиссию собственной Сберкарт (количество микропроцессорных карт "Сберкарт" составило, по данным на 1 января 2010 г., 3,1 млн шт.), тогда как несколько лет назад активно обсуждалась возможность создания на основе внутренней системы банка единой расчетной карты по примеру платежных Visa Int, никого врасплох не застало. Все приходит как будто к общему знаменателю.

Как отмечает главный специалист департамента розничного бизнеса Восточного Экспресс банка Владимир КОРМУШКИН, российская платежная система STB Card также была закрыта еще в ноябре 2008 г.

Отметим, что указанная российская платежная система вела историю с 1992 г. И за это время партнерами стали многие российские банки и банки стран СНГ и Балтии. И более того, среднемесячный оборот системы составлял более $80 млн. Эмитировано и обслуживалось более 2 млн банковских карт СТБ (из которых около 35% карт - совмещенные карты STB/Maestro). 8 лет назад крупнейшие российские платежные системы СТБ и Юнион Кард практически заявили о своем объединении. Ведущий специалист по связям с общественностью Примсоцбанка Александр ХАМИЦЕВИЧ добавляет, что Юнион-кард и СТБ изначально позиционировали себя в качестве более дешевых аналогов международных платежных систем, что стало не единственным, но существенным фактором сворачивания их деятельности.

Сегодня наиболее уверенно себя чувствует исключительно российская "Золотая Корона", на дальневосточном рынке она занимает существенную долю. 16% коммерческих банков всего региона занимаются эмиссией и эквайрингом этих карт. Некоторые банки выбирают данную систему как единственную. Разумеется, во многом это объясняется невысокой комиссией, которую взимает платежная система со своих контрагентов.

По мнению независимого экономического эксперта Сергея ДЕВЯТНИКОВА, "Золотая Корона", являясь исторически одной из первых на рынке пластиковых карт (со времени первой транзакции прошло 15 лет), оказалась наиболее развитой в этом сегменте, больше никто не смог подхватить знамя "активной и продвинутой" российской платежной системы, и мало кто старался.

Но все же спорить с VISA и Master Card на пластиковом рынке практически невозможно. В настоящее время более 80% российского рынка платежных карт (по количеству и объему операций, клиентской базе и пр.) занимают карты международных платежных систем, таких, как Visa Int., MasterCard Int., остальная часть рынка, российские платежные системы, среди которых "РПС Сберкарт", "Золотая Корона", STB Card, Union Card, Accord и NCC.

Александр Хамицевич уточняет, что в Приморье удельный вес карт платежных систем Юнион-кард, American Express, СТБ, EVRO Card, Diners Club составляет менее 1%. Престижные карты American Express и Diners Club рассчитаны на клиентов с очень высоким уровнем доходов. Это карты для активных путешественников, а фактически - для финансовой элиты общества. Но эти системы были созданы изначально не для конкуренции среди массовых пользователей. Юнион-кард и СТБ также не получили широкого распространения среди приморцев.

Владимир Кормушкин добавляет, что стать владельцем карт систем Diners Club и American Express не так и просто. Удовольствие это не из дешевых (минимальный первоначальный взнос на карту - $2 тыс.). Карты являются элитными на рынке "пластика" и дают особый статус клиенту, т.к. во многом являются премиальным продуктом. В связи с этим подобных карт в обращении на рынке Приморья очень мало, и операции с их использованием совершаются крайне редко. Занимается эмиссией и эквайрингом Diners Club и American Express в крае ВТБ-24, МДМ-банк и Сбербанк. В банке "Русский Стандарт" предлагают карты American Express Platinum Card, а также совместную с авиакомпанией "Трансаэро" карту Transaero American Express Platinum.

Сергей Девятников таким образом описывает психологию владельца элитных карт в Приморье: "Если у меня часы не "Полет", а "Патек Филипп", а трубка не "Нокиа", а "Верту", то, пожалуй, я заведу себе не VISA, а Diners".

Если в России разговоры о создании единой платежной системы - конкуренте VISA и Master Card - только ведутся, то белорусские банки уже до конца 2010 г. должны обеспечить поэтапный переход с пластиковых карточек международных систем на использование банковских пластиковых карточек отечественной системы "БелКарт". Реально ли осуществить подобный переход в российских условиях?

Судя по опросу, который провел "ЗР" среди экспертов банковского сектора, среди одобрительных реляций присутствуют и сомнения, никому не нужны локальные российские системы с очень ограниченным функционалом.

Александр Хамицевич подчеркивает, что в силу географических условий и размеров банковской системы России сложно говорить о целесообразности создания единой, "правильной" платежной системы, в которую обязаны вступить все банки. При этом вполне реально создать альтернативу международным аналогам, а также правила и стандарты, которые бы позволили различным продуктам взаимодействовать между собой. И уже сейчас такая работа активно ведется. В частности, в апреле ожидается внесение в Государственную Думу РФ проекта закона "О национальной платежной системе", в котором отдельный раздел посвящен вопросам создания национальной системы платежных карт. По некоторым оценкам, она обладает серьезным потенциалом и сможет составить реальную конкуренцию ведущим мировым платежным системам.

По мнению Владимира Кормушкина, говорить о перспективах такой системы возможно: "Для этого нужно создать стандарты, тарифы и правила работы платежной системы, которые будут едиными для всех ее участников. Создать единый расчетный центр и процессинговый центр, сформировать инфраструктуру обслуживания карт. Договориться с ведущими международными системами об обслуживании карт национальной системы за границей. Законодательно обязать все российские предприятия торговли и сервиса принимать к оплате эти пластиковые карты".

Во сколько же может обойтись подобная система, сложно себе представить, и здесь уже необходимо ответить на вопрос - этим мы укрепляем имидж России в глазах международной общественности или создаем рыночный и востребованный продукт.