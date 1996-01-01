Росбанк как партнер

Кредитование - одна из самых востребованных банковских услуг у представителей малого и среднего бизнеса сейчас. Запустив программу по кредитованию данного сегмента бизнеса в августе 2005 г., Росбанк сегодня по праву занимает ведущее место в этой сфере.

По состоянию на 1 января 2010 г. количество активных клиентов Росбанка, относящихся к сегменту малого и среднего бизнеса, составило более 44 тыс. Общий объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, достиг 30 млрд руб. Эти цифры свидетельствуют о популярности и кредитных продуктов Росбанка. Директор Приморского филиала Росбанка Андрей ФРОЛОВ рассказал "ЗР" о действующих в банке кредитных программах.

- Андрей Сергеевич, кредитование малого и среднего бизнеса для многих банков является приоритетным направлением. Какие финансовые продукты предлагает сегодня Росбанк?

- Предприятия малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, имеют возможность оформить в Росбанке кредиты в сумме до 30 млн руб. на срок до 5 лет. В качестве основного продукта у нас действует кредитная программа, включающая четыре тарифных плана. Первый - кредиты от 150 тыс. до 1,5 млн руб., второй - от 1,5 до 5 млн руб., третий - от 5 до 15 млн руб. и четвертый - от 15 до 30 млн руб. Кредиты предоставляются как на пополнение оборотного капитала, так и на приобретение основных средств.

Кредитная программа предусматривает несколько вариантов залогового обеспечения. Наряду с традиционными видами обеспечения, существует возможность приобрести на кредитные средства оборудование, автотранспорт или любое другое имущество с последующим оформлением его в залог. В случае недостаточности залогового обеспечения банк предлагает оформить поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Возможно оформление кредитов в сумме до 1,5 млн руб. под 100% залог товаров в обороте.

- Существует ли возможность для предпринимателя получить кредит без залога?

- Стабильным спросом пользуется программа беззалогового бизнес-кредитования руководителей предприятий. В рамках данной программы для получения кредита в сумме до 1 млн руб. необходимо оформить только поручительство физического или юридического лица. Возможный срок кредитования по программе - до 3 лет. Контроль целевого использования средств не производится. Решение о выдаче принимается оперативно в течение 2-3 дней.

Еще один популярный продукт - овердрафт для предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Эта программа дает бизнесменам возможность оперативно получить ресурсы для покрытия текущих разрывов ликвидности в сумме до 9 млн руб. При этом программа доступна как клиентам, уже имеющим счета в Росбанке, так и тем, кто только планирует перейти на обслуживание в банк (так называемый авансовый овердрафт).

- Насколько нам известно, Росбанк достаточно гибко подходит к условиям кредитования. В канун 2010 г. появились новые предложения?

- В начале года Росбанк снижает процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Так с 17.02.10 г. снижены ставки по программе "Овердрафт предприятиям", теперь данную услугу можно оформить под 15% годовых, без комиссии. Также с 24 февраля 2010 г. мы снижаем процентные ставки по основной программе кредитования (до 30 млн руб): процентная ставка на данный момент составляет по кредитам в рублях от 14,5% годовых, в долларах или евро от 13,5% годовых. При повторном получении кредита как по основной программе, так и по программе кредитования руководителей, предусмотрена возможность снижения процентной ставки. Важно и то, что Росбанк не стоит на месте, ведется постоянная работа по совершенствованию услуг. Уже в ближайшее время предполагается предложить предприятиям малого и среднего бизнеса новые варианты кредитных программ, в числе которых коммерческая ипотека и лизинг.