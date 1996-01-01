Алмазэргиэнбанк будет экспортировать золото

Начало года принесло банку первые результаты энергичной работы на рынке драгоценных металлов. В дополнение к Лицензии ЦБ РФ на совершение операций с драгоценными металлами банк получил Генеральную лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на экспорт золота.

Досье На рынке драгоценных металлов Алмазэргиэнбанк работает с 2006 года и постоянно наращивает объемы операций с золотом. В 2009 году банк увеличил продажи слитков золота ювелирным предприятиям и частным лицам в 20 раз, объем покупки золота у золотодобывающих предприятий увеличил в 3 раза.

Лицензия дает право Алмазэргиэнбанку осуществлять экспорт аффинированного золота в стандартных и мерных слитках в рамках предоставленной квоты. Как отметил председатель Правления банка Александр МИРОНОВ, получение лицензии дает возможность предоставления полного спектра услуг для золотодобывающих предприятий – от финансирования добычи до экспорта за рубеж.

Как сообщается на сайте кредитной организации, Алмазэргиэнбанк проводит следующие операции и сделки с драгоценными металлами: покупает и продает металлы, как за свой счет, так и за счет клиентов (по договорам комиссии и поручения), открывает металлические счета для осуществления операций по привлечению и размещению драгоценных металлов, принимает золото на ответственное хранение, кредитует золотодобывающие компании на условиях предварительного авансирования.