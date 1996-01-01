КАМАБАНК присоединится к Восточному экспресс банку

Наблюдательный Совет ОАО КБ "КАМАБАНК" принял решение о созыве 01 марта 2010 года внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации ОАО КБ "КАМАБАНК" в форме присоединения к ОАО "Восточный экспресс банк".

Объединение банков происходит в контексте политики Центрального Банка России по стабилизации и укреплению банковской системы страны.

Объединенный банк продолжит работу под брендом "Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк". Собственный капитал банка после объединения приблизится к 8 млрд рублей.

Отделения Восточного экспресс банка в Перми и Пермском крае откроются уже в первой половине 2010 года.