"Паллада" под защитой "Согласия"

Приморский филиал ООО "СК "Согласие" одержал победу в трех открытых конкурсах на заключение государственных контрактов на оказание финансовых услуг, проводимых Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом. Совокупная страховая сумма по всем контрактам составила $9 936 тыс.

Как сообщили в пресс-службе страховой компании, в рамках первого государственного контракта СК "Согласие" обеспечит страховой защитой парусник "Паллада" по пакету страхования КАСКО. Страховая сумма по нему составит $1 500 тыс. По условиям второго договора СК "Согласие" застрахует ответственность судовладельца за загрязнение окружающей среды и последствия кораблекрушения, включая расходы по предотвращению и/или уменьшению убытков и судебные издержки на сумму $7 500 тыс.

Согласно третьему контракту, СК "Согласие" обеспечит защитой ответственность судовладельца в отношении 180 членов экипажа, из которых 52 человека – постоянный экипаж и 128 человек – переменный экипаж. Страховая сумма в рамках этого договора составила $936 тыс. Договоры заключены сроком на один год.