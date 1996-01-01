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"Сберкарту" сменит "Про100"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Сбербанк РФ отказывается от проекта по эмиссии микропроцессорных карт "Сберкарт" и планирует в мае выпуск нового продукта с использованием чиповой технологии "Про100", сообщил исполняющий обязанности директора департамента расчетно-кассового обслуживания физических лиц Сбербанка Игорь ЛИПАНОВ журналистам.

"Сберкарт" мы закрываем. Она закрытая технология, не отвечает современным требованиям", - сказал он.

Количество эмитированных Сбербанком микропроцессорных карт "Сберкарт" составило, по данным на 1 января 2010 г., 3,1 млн штук.

Игорь Липанов пояснил, что переход Сбербанка на новый продукт, который будет распространяться, как и "Сберкарт", по крайней мере, на первом этапе среди зарплатных клиентов, связан с необходимостью перехода на открытый режим. Новые карты "Про100" используют чиповую технологию (EMV стандарт), которая используется и международными платежными системами - MasterCard, Visa.

"Эта карта заместит "Сберкарт" и будет также предлагаться как внутреннее платежное средство", - сказал Липанов.

Глава департамента Сбербанка считает, что в будущем к проекту "Про100" могут присоединиться и другие участники "Объединенной расчетной платежной системы" (ОРПС), которая ранее носила название "Сберкарт". Сейчас в ОРПС участвует более 20 банков. "Возможно, в будущем и они захотят эмитировать, а также принимать для проведения расчетов карты "Про100", - сказал Игорь Липанов.

Сбербанк РФ рассчитывает эмитировать в 2010 г. минимум 3 млн карт. "Но мы надеемся, что их будет выпущено гораздо больше", - добавил Липанов.

В целом кредитная организация планирует перевести всех держателей карт "Сберкарт" на новый стандарт в течение полутора лет. "Хотелось бы за полтора года, то есть до середины следующего года, с этим проектом ("Сберкарт") расстаться", - сказал Липанов.

Отвечая на вопрос о расходах, которые Сбербанк потратил на развитие системы "Сберкарт", глава департамента расчетно-кассового обслуживания физлиц сказал, что они значительные: "У нас есть цифра. Мы с глубоким прискорбием на нее смотрим. Она значительная". Раскрыть данные об объеме затраченных средств он отказался, отметив, что Сбербанк благодаря этому проекту получил значительный опыт.

Отвечая на вопрос о том, будут ли карты "Про100" широко приниматься, Игорь Липанов сказал, что Сбербанк РФ пока обсуждает возможность сотрудничества по этому продукту с другими кредитными организациями, в частности, с банком "Уралсиб", Банком Москвы. Но на первом этапе предполагается, что карты будут обслуживаться только в России. "Наша первая задача - развить продукт, выпустить его на рынок, - сказал исполняющий обязанности директора департамента. - О сотрудничестве с международными платежными системами, что позволило бы использовать карты за пределами России, говорить пока рано".

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