Вкладчики Дальнего Востока выстроили собственную стратегию сбережений

Несмотря на то, что 2010 г. подарил новое дыхание курсу доллара и евро (на 13 февраля 2010 г. доллар был равен 31,16 руб., евро 41,17 руб.), эксперты полагают, что рубль по-прежнему останется популярным инструментом сбережения.

В 2009 г. наибольшую сумму вкладов физических лиц в рублях смогли привлечь местные банки Амурской области - более 33 млрд руб. На втором месте по уровню лояльности к региональным банкам - Хабаровский край 15 млрд 820 млн руб. В Приморском крае - не многим более 13 млрд 261 млн руб.

В 2009 г. клиенты Региобанка отдавали предпочтение вкладам до года (от 181 до 370 дней). По мнению специалистов банка, это объяснялось тем, что год - это наиболее прогнозируемый срок. Среди клиентов Банка "Приморье" сохраняется тенденция к вложениям сроком на 12 месяцев и более. По словам, руководителя группы сопровождения розничных операций отдела по обслуживанию физических лиц ОАО АКБ "Приморье" Анастасии ГЛУХЕНЬКОЙ, в банке особенно популярны вклады: "Удобный", "Максимальный доход" и "Пенсионный депозит". Досрочное расторжение вкладов по-прежнему носит единичный характер, причина - личные потребности вкладчиков. Вкладчики Владивостокского филиала ФАКБ "Балтийский Банк Развития" в основном размещали свои сбережения по принципу - максимальный срок и максимальный процент.

В Альфа-Банке за год остатки на срочных счетах клиентов выросли в два раза в основном за счет депозитов от полугода и выше, при этом ориентируясь в первую очередь на годовые депозиты. Начальник ОРБ, филиала "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Владивосток Антонина БАС замечает, что клиенты больше склоняются к долгосрочным вложениям - они составляют более половины депозитного портфеля физических лиц филиала.

Большинство клиентов Дальневосточного банка в 2009 г. открывали вклады сроком на 12 и более месяцев. В первую очередь это связано с желанием клиентов не только сохранить сбережения, но и получить дополнительный доход (по вкладам с "длинными" сроками предусмотрены более высокие ставки), - считает Руслан БЕРЕЗА, заместитель начальника Департамента розничного бизнеса.

Поведение вкладчиков объяснялось повышенной мобильностью банков и восприимчивостью к новым рыночным реалиям. Начальник отдела маркетинга и рекламы ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк" Игорь АНДРЕЙКИН подчеркивает, что принцип "несгораемых процентов", который был применен в банке в период нестабильности и кризиса, позволил вкладчикам почувствовать уверенность. Тенденция, замеченная в банке, заключается в увеличении количества вкладов на срок от года с более высокими процентами, но без возможности досрочно расторгнуть договор. Если в мае 2009 г. доля таких вкладов в депозитном портфеле ДВ филиала Роял Кредит Банка составляла 20%, то к сентябрю она увеличилась до 30%. При этом доля вкладов с "несгораемыми процентами", о которых мы говорили выше, соответственно уменьшилась: с 56% в мае до 47% в сентябре.

Беспокоиться о том, что граждане побегут стремглав в банки, дабы перевести свои сбережения в валюту, не стоит. Андрей ОЛЕЙНИК, директор по розничному бизнесу Блок "Розничный бизнес" ОАО "Альфа-Банк" во Владивостоке, уверен, что клиенты останутся верны рублевым предпочтениям.

Виктор ЗУЕВ считает, что сегодня население доверяет рублю, а поэтому количество рублевых вкладов меньше не станет. Переориентация может произойти в случае резкого ухудшения ситуации. Одновременно спрос на валютные сбережения останется стабильным, как и в прошлом году.

С точки зрения экспертов Региобанка, несмотря на изменение курса доллара и тенденцию к снижению банками ставок, рост рублевых вкладов будет опережать рост вкладов в иностранной валюте. И в ближайшие три месяца вкладчики по-прежнему будут отдавать предпочтение вкладам в рублях.

Игорь Андрейкин уверен, что для серьезной переориентации массового вкладчика на валютные депозиты нет причин. "Вспомните, - рассказывает наш собеседник, - год назад за доллар давали порядка 36,40 руб., за евро - 46,80 руб. Сегодня проблем хватает и в российской, и в европейской, и в американской экономике. Поэтому возможное решение вкладчика переориентировать свои сбережения с рублей на валюту должно иметь под собой более веские основания, нежели сиюминутное колебание курса доллара или евро".

Аналитики Дальневосточного банка склонны полагать, что вклады в рублях в ближайшее время останутся наиболее популярными по причине большей доходности. Конечно, если не произойдет резких колебаний курса, то клиенты в основном будут продолжать хранить средства в рублях.