www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Вкладчики Дальнего Востока выстроили собственную стратегию сбережений

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на то, что 2010 г. подарил новое дыхание курсу доллара и евро (на 13 февраля 2010 г. доллар был равен 31,16 руб., евро 41,17 руб.), эксперты полагают, что рубль по-прежнему останется популярным инструментом сбережения.

В 2009 г. наибольшую сумму вкладов физических лиц в рублях смогли привлечь местные банки Амурской области - более 33 млрд руб. На втором месте по уровню лояльности к региональным банкам - Хабаровский край 15 млрд 820 млн руб. В Приморском крае - не многим более 13 млрд 261 млн руб.

В 2009 г. клиенты Региобанка отдавали предпочтение вкладам до года (от 181 до 370 дней). По мнению специалистов банка, это объяснялось тем, что год - это наиболее прогнозируемый срок. Среди клиентов Банка "Приморье" сохраняется тенденция к вложениям сроком на 12 месяцев и более. По словам, руководителя группы сопровождения розничных операций отдела по обслуживанию физических лиц ОАО АКБ "Приморье" Анастасии ГЛУХЕНЬКОЙ, в банке особенно популярны вклады: "Удобный", "Максимальный доход" и "Пенсионный депозит". Досрочное расторжение вкладов по-прежнему носит единичный характер, причина - личные потребности вкладчиков. Вкладчики Владивостокского филиала ФАКБ "Балтийский Банк Развития" в основном размещали свои сбережения по принципу - максимальный срок и максимальный процент.

В Альфа-Банке за год остатки на срочных счетах клиентов выросли в два раза в основном за счет депозитов от полугода и выше, при этом ориентируясь в первую очередь на годовые депозиты. Начальник ОРБ, филиала "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в г. Владивосток Антонина БАС замечает, что клиенты больше склоняются к долгосрочным вложениям - они составляют более половины депозитного портфеля физических лиц филиала.

Большинство клиентов Дальневосточного банка в 2009 г. открывали вклады сроком на 12 и более месяцев. В первую очередь это связано с желанием клиентов не только сохранить сбережения, но и получить дополнительный доход (по вкладам с "длинными" сроками предусмотрены более высокие ставки), - считает Руслан БЕРЕЗА, заместитель начальника Департамента розничного бизнеса.

Поведение вкладчиков объяснялось повышенной мобильностью банков и восприимчивостью к новым рыночным реалиям. Начальник отдела маркетинга и рекламы ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк" Игорь АНДРЕЙКИН подчеркивает, что принцип "несгораемых процентов", который был применен в банке в период нестабильности и кризиса, позволил вкладчикам почувствовать уверенность. Тенденция, замеченная в банке, заключается в увеличении количества вкладов на срок от года с более высокими процентами, но без возможности досрочно расторгнуть договор. Если в мае 2009 г. доля таких вкладов в депозитном портфеле ДВ филиала Роял Кредит Банка составляла 20%, то к сентябрю она увеличилась до 30%. При этом доля вкладов с "несгораемыми процентами", о которых мы говорили выше, соответственно уменьшилась: с 56% в мае до 47% в сентябре.

Беспокоиться о том, что граждане побегут стремглав в банки, дабы перевести свои сбережения в валюту, не стоит. Андрей ОЛЕЙНИК, директор по розничному бизнесу Блок "Розничный бизнес" ОАО "Альфа-Банк" во Владивостоке, уверен, что клиенты останутся верны рублевым предпочтениям.

Виктор ЗУЕВ считает, что сегодня население доверяет рублю, а поэтому количество рублевых вкладов меньше не станет. Переориентация может произойти в случае резкого ухудшения ситуации. Одновременно спрос на валютные сбережения останется стабильным, как и в прошлом году.

С точки зрения экспертов Региобанка, несмотря на изменение курса доллара и тенденцию к снижению банками ставок, рост рублевых вкладов будет опережать рост вкладов в иностранной валюте. И в ближайшие три месяца вкладчики по-прежнему будут отдавать предпочтение вкладам в рублях.

Игорь Андрейкин уверен, что для серьезной переориентации массового вкладчика на валютные депозиты нет причин. "Вспомните, - рассказывает наш собеседник, - год назад за доллар давали порядка 36,40 руб., за евро - 46,80 руб. Сегодня проблем хватает и в российской, и в европейской, и в американской экономике. Поэтому возможное решение вкладчика переориентировать свои сбережения с рублей на валюту должно иметь под собой более веские основания, нежели сиюминутное колебание курса доллара или евро".

Аналитики Дальневосточного банка склонны полагать, что вклады в рублях в ближайшее время останутся наиболее популярными по причине большей доходности. Конечно, если не произойдет резких колебаний курса, то клиенты в основном будут продолжать хранить средства в рублях.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru