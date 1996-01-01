Агропромкредитбанк... не покинет больше нас

Как уже сообщал "ЗР", во Владивостоке закрывается Дальневосточный филиал коммерческого банка "Агропромкредит". Редакция обратилась в центральный офис кредитной организации в Москве за разъяснением ситуации. Вниманию читателей и клиентов банка предлагаем официальную точку зрения в форме обращения КБ "Агропромкредитбанк" (ОАО) и Общероссийской общественной организации "Союз заемщиков и вкладчиков России".

В обращении, в частности, отмечается, что принятое решение о смене формы присутствия в Приморском крае не означает, что банк намерен покинуть край. После закрытия филиала "Дальневосточный" банк продолжит свою работу во Владивостоке. 8 февраля открылось и начало функционировать представительство банка, которое располагается по адресу: ул. Бестужева, д. 21а, офис 211. Сотрудники представительства будут осуществлять работу с вкладчиками и заемщиками банка, проживающими в Приморье.

В настоящее время порядок работы с вкладчиками филиала "Дальневосточный" организован следующим образом. Каждый вкладчик филиала "Дальневосточный" вправе сам определить судьбу своих вкладов.

В связи с этим, у вкладчиков филиала имеется возможность осуществить одно из следующих действий:

1. Расторгнуть договор банковского вклада до истечения определенного договором срока вклада (в этом случае вкладчику будет выплачена сумма вклада, а также проценты на вклад, начисленные согласно условиям договора вклада, регулирующим порядок досрочного истребования вклада).

2. Не предпринимать действий по досрочному расторжению договора банковского вклада, а истребовать сумму вклада по истечении установленного договором срока вклада (в этом случае вкладчик получит сумму вклада и проценты на сумму вклада, начисленные согласно условиям договора).

При этом сам факт закрытия филиала "Дальневосточный" не повлечет неудобств в получении вкладчиками Приморского края причитающихся им по договорам вклада денежных средств. Для этого банком предприняты следующие действия:

- вкладчикам (по их желанию) будет предоставлен бесплатный доступ к услуге Интернет-Банк;

- при получении от вкладчика банка соответствующего заявления о перечислении суммы вклада на банковский счет, открытый в любом российском банке (указанное заявление предоставляется вкладчиком в представительство банка в г. Владивостоке), данные денежные средства будут перечислены банком на счет вкладчика без взимания комиссии;

- в банке организована "Прямая линия" для вкладчиков филиала "Дальневосточный".

При этом обращаем внимание, что в Приморском крае имеется ряд банков, со счетов которых вкладчики могут получить перечисленные им банком "Агропромкредит" денежные средства без взимания комиссий.

Надо отметить, что банком рассматривались различные варианты получения вкладчиками средств после закрытия договоров вклада, в том числе и досрочного, и указанные выше варианты были выбраны как наиболее выгодные для вкладчиков.

Управление по внешним коммуникациям ОАО "Агропромкредитбанк".