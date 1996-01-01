Игорь Ким сосредоточится на МДМ банке

Давние партнеры Игорь КИМ, Александр ТАРАНОВ и Андрей БЕКАРЕВ, совместно развивавшие УРСА банк, Восточный экспресс банк и еще ряд региональных банков, разделили принадлежащий им банковский бизнес. После объединения УРСА банка с МДМ банком Бекарев и Таранов отказались от участия в капитале объединенного банка в обмен на мажоритарный пакет акций ОАО КБ "Восточный". Игорь Ким, утративший большинство акций в нем, сконцентрировал свои бизнес-интересы на МДМ банке, пишет "Коммерсант".