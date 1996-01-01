Банк "КИТ Финанс" закроет представительство во Владивостоке

Банк "КИТ Финанс" с 12 февраля по 31 марта в рамках оптимизации региональной сети банка закроет 30 представительств в 30 городах РФ, в том числе во Владивостоке. В результате оптимизации сети у кредитной организации останется 20-22 отделения в городах-миллионниках. На начало кризиса у банка было 70 отделений.

"КИТ Финанс" в настоящее время меняет направления своей деятельности, сокращает объем розничного бизнеса и увеличивает объем корпоративного. Предполагается, что в дальнейшем банк будет осуществлять две ключевые функции: работать по обслуживанию ранее выданного ипотечного портфеля и сотрудничать с юридическими лицами, предприятиями второго и третьего эшелонов.