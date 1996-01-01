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Менялы в законе и вне
Во Владивостоке насчитывается около 200 точек банковского обслуживания и более 20 "черного рынка". В начале 90-х повальная демократизация общества и либерализация экономики выплеснула на улицы города торговцев валютой, инициировав тем самым появление новых рабочих мест. Их теневой бизнес был востребован, впрочем, они активен и ныне.
Но есть ли будущее у этой сферы денежных коммуникаций? Сегодня представители финансового сектора Приморья уверенно заявляют, что банковский сектор за последние 10 лет сформировал достойный ответ "менялам". Коммерческие банки представляют конкуренцию "черному" рынку валюты не только в плане 100% подлинности денежных знаков, но и в плане доступности валютного курса.
Сегодня банковская сеть Владивостока состоит из 200 центров банковского обслуживания, что включает в себя дополнительные офисы федеральных и региональных банков, в большинстве из которых клиент сможет не только совершить обмен рублей, долларов, евро, но и приобрести юани и иены. Азиатская валюта в банках Приморья - это специфика нашего региона. Хотя диверсификация банковского бизнеса сегодня далека от того, чтобы расширять именно сеть обменных пунктов. По мнению Елены ИШМУРАТОВОЙ, заместителя директора ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк", в последнее время официально зарегистрированная валютообменная сеть по городу практически не уменьшилась.
Банковское новоселье последних лет только подтверждает тот факт, что коммерческий банк подходит к вопросу общения с клиентами комплексно, расширяя собственную сеть и устанавливая банкоматы и банковские киоски, где также можно обменять валюту и получить с банковской карты наличные доллары или евро.
Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета филиала "АТБ" (ОАО) в г. Владивосток Анастасия КОЗЛОВА также полагает, что краевой центр не обделен банковскими организациями, где кроме всего прочего можно обменять наличную валюту. Другой вопрос, что выгодно это можно сделать лишь в 3-5 пунктах.
Кстати, тенденцией последних месяцев стала комиссия за валютообменные операции в некоторых федеральных банках, примерно 0,7% от приобретенной суммы. Но в целом банки сегодня как никогда лояльны к клиентам и при покупке-продаже небольших сумм не требуют наличия паспорта.
Тем не менее, "черный рынок" валюты, в частности, Владивостока чувствует себя спокойно и даже котирует свой курс обмена валют. Правда, в последнее время, после покушения 22 января на валютчицу прямо в центре города, менялы стали опасаться "клиентов". Но отнюдь не правоохранителей...
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