Обменные пункты могут исчезнуть с улиц

Центробанк изучает возможность закрытия пунктов обмена валюты, которые занимаются только одним видом операций - конверсионными, сообщил директор департамента лицензирования и финансового оздоровления ЦБ Михаил СУХОВ на встрече с банкирами в Бору.

Есть банки, оказывающие клиентам широкий набор услуг, среди которых есть валютно-обменные операции, передал слова Сухова один из участников встречи, а есть те, что занимаются практически только обменом валюты, создавая разветвленные сети обменных пунктов, - у них небольшая маржа, но большой объем операций, и они мешают жить нормальным банкам. "С этой второй группой мы будем бороться и в каких-то случаях просто закрывать", - отрезал Сухов.

У банков есть дополнительные офисы, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, валюту можно обменять в обычном отделении банка, а форма банковского офиса в виде обменного пункта может и исчезнуть, передает другой банкир, слушавший выступление Сухова. Во-первых, говорил Сухов, сейчас потребители реже, чем 10-15 лет назад, пользуются услугами обменных пунктов, а во-вторых, и это, пожалуй, веская причина, клиента там могут попросту обмануть. Если обменников не будет, ЦБ сможет лучше контролировать конверсионные операции банков, заключил Сухов.

Идею закрытия обменников несколько месяцев назад высказал председатель ЦБ Сергей ИГНАТЬЕВ, вспоминает один из его знакомых. Но Сухова можно понять и так, что регулятор решил постепенно двигаться в этом направлении, а не рубить сплеча, говорит он: если обменные пункты расширят спектр своих услуг, их, может, и не придется закрывать. Из выступления Сухова непонятно, решил ЦБ закрывать обменники или нет, считает еще один побывавший в Бору банкир.

В прошлом году на обман в московских обменниках обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС), чиновники возбудили дела против банков "Региональные финансы", "Вымпел" и Объединенный банк развития. ФАС выявила несоответствие курсов обмена валюты на внешних носителях и внутри обменника.

Большая часть обменников в центре Москвы, по оперативной информации, вовлечена в мошеннические действия и занимается обманом доверчивых граждан при обмене валюты, говорит сотрудник центрального аппарата МВД, а действующее законодательство и инструкции ЦБ не позволяют милиции по своей инициативе проверять подобные банки и формально подопечные им обменные пункты, где совершается множество правонарушений. Если ЦБ проявит инициативу, начнет борьбу с этим злом и ему потребуется помощь милиции, органы МВД готовы оказать необходимое содействие, обещает он.

"Обмен валют - одна из самых востребованных населением услуг, а курс в обменниках выгоднее, чем в банках. Поэтому главный вопрос - смогут ли банки качественно оказывать эту услугу, не занижая обменного курса", - считает пресс-секретарь премьера Дмитрий ПЕСКОВ.