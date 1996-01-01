Сбербанк пошел на кредитную амнистию

С 1 февраля по 1 мая Сбербанк проведет акцию по амнистии проблемных кредитов, запустив программу с рабочим названием "Амнистия". Рефинансировать можно просроченную до 90 дней задолженность по кредитам банка. По информации директора управления розничного кредитования Сбербанка Натальи КАРАСЕВОЙ, объем розничных кредитов с просрочкой платежа свыше трех месяцев вырос в кризис до 4%, но по состоянию на ноябрь 2009 г. оставался ниже установленной банком максимальной планки в 5%.