Райффайзенбанк защищает интернет-покупки

Райффайзенбанк в целях совершенствования безопасности использования своих банковских карт для оплаты товаров и услуг в сети Интернет внедрил технологию Verified by Visa (VbV) для всех дебетовых и кредитных карт Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite. При совершении покупок в интернет-магазинах держателю банковской карты Visa необходимо просто ввести свой пароль и подтвердить свою операцию. Личность держателя карты будет подтверждена, и операция оплаты будет совершена в безопасном режиме.