Китайским кредитам велено дорожать

18 января в Китае вступили в силу новые нормативы обязательных базовых резервов для банков, на 50 базовых пунктов выше прежних, сообщает MarketWatch. Таким образом Центробанк Китая хочет предупредить финансистов о возможном перегреве экономики и снизить уровень ликвидности в банковском секторе.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, считают, что новая инициатива позволит изъять из экономики от 200 до 300 млрд юаней ($29-44 млрд), однако для ее стабильного развития из экономики требуется изъять 700-800 млрд юаней. В противном случае может возникнуть пузырь или ускорится инфляция. За 11 месяцев 2009 г. китайские банки выдали кредиты на 9,21 трлн юаней, что является рекордом для страны. Агентство напоминает, что в Китае сложилась ситуация, обратная большинству мировых рынков. В этих странах центробанки, наоборот, пытаются сделать все для того, чтобы снизить ставки и привлечь в экономику как можно больше ликвидности, сообщает портал DELFI.