В Роял Кредит Банке можно погасить кредит с помощью спецкарты

Клиенты, получившие кредиты в Роял Кредит Банке, теперь имеют возможность погасить кредиты с помощью специальной карты MasterCard Maestro ("Credit only"). Новая услуга позволяет клиентам Роял Кредит Банка вносить оплату в любое удобное для них время, в круглосуточном режиме через банкоматы, установленные в столице Приморья. В перспективе услуга будет доступна и в других городах присутствия Роял Кредит Банка.