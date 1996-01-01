Автокредит Росбанка без первоначального взноса

С 27 января в розничной линейке Росбанка начали действовать программы автокредитования без первоначального взноса. Сумма займа - до 5 млн руб., предоставляется на срок - до 5 лет. Процентная ставка по "Автоэкспресс-кредиту" без первоначального взноса составляет 21-22% годовых.