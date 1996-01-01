Ставки по вкладам снизятся до 7% годовых

Еще шесть крупных розничных банков вслед за лидером рынка - Сбербанком снизили ставки по рублевым вкладам в среднем на 1-2% годовых, пишут "Ведомости".

Банк Москвы , "Траст", Бинбанк, "Возрождение", "Ак барс", а также не менее двух десятков более мелких банков на прошлой неделе огорчили будущих вкладчиков, снизив доходность рублевых вкладов. "Траст" и Бинбанк также уменьшили проценты по валютным депозитам.

Тон задают крупнейшие банки. Основной ориентир - Сбербанк , который уже значительно снизил ставки, а в ближайшие 3-4 месяца может снизить их повторно еще на 1% годовых, предполагает директор дирекции развития розничных продуктов "ОТП банка" Игорь АНТОНОВ. Банку, который снижал ставки лишь месяц назад, пришлось делать это повторно вслед за конкурентами, признает начальник управления депозитов Бинбанка Александр ЕФРЕМОВ.

Уже сейчас крупнейшие банки готовы платить вкладчикам меньше, чем до начала кризиса (август 2008 г.). В Сбербанке доходность рублевых депозитов сроком более трех месяцев ниже докризисного уровня примерно на 1-2% годовых, в "ВТБ 24" - на 1-1,5%, в Банке Москвы - на 1%, а в Райффайзенбанке - на 0,5%. По мнению Антонова из "ОТП банка", это свидетельствует о том, что банки успели накопить огромный запас средств, которые практически некуда размещать. По словам банкиров, темпы привлечения средств на депозиты растут, несмотря на падение доходности. Так что ставки по вкладам им придется снижать и дальше.

По мнению Ефремова, самый качественный ориентир для уровня ставок по рублевым депозитам - прогноз уровня инфляции. Пока на 2010 г. он ниже 10%, так что открыть сейчас вклад под 12-13% годовых в рублях - вполне удачное решение, считает Ефремов. Но предложений с каждым днем становится все меньше. Хотя ниже 7% по годовым рублевым вкладам ставки, скорее всего, не уйдут, сейчас стоит открыть пополняемый вклад, чтобы зафиксировать хотя бы 12%-ную ставку, считает Антонов. По его словам, многие вкладчики сейчас так и поступают - открывают новые вклады до окончания срока действия старых, чтобы потом переразместить туда сбережения.

Депозиты пока еще не потеряли способность сохранять и приумножать сбережения, говорит гендиректор "Интерфакс-ЦЭА" Михаил МАТОВНИКОВ и поэтому также советует не откладывать открытие депозитов. По его прогнозу, ставки по вкладам будут падать в течение всего 2010 г. а к концу года доходность годовых рублевых депозитов опустится до 7%.