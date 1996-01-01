Агропромкредитбанк съезжает…

В банковском семействе Приморья назревает скандал. В декабре 2009 г. приморские вкладчики Дальневосточного филиала Агропромкредитбанка получили уведомления о необходимости посетить офис банка. К марту 2010 г. офис банка будет закрыт, поэтому клиентам в добровольном порядке предлагают закрыть счета без получения положенных процентов по вкладу. К слову, окончательное решение о том, оставлять деньги в банке или забирать, вкладчики должны принять до 19 февраля. Поговаривают, что кто-то из приморских клиентов банка уже написал жалобу самому Владимиру Владимировичу, и разбирательства на уровне Министерства финансов уже начались.

Что и говорить, ситуация для бывших клиентов банка патовая. Банк не банкрот (по крайней мере, пока), а вклады они получают уже в рамках закона о страховании вкладов. Именно в соответствии с законом клиент банка может получить свои деньги обратно, но без учета ставок, которые обещал банк. Как говорится, без процентов… Но суть в том, что договор банковского вклада якобы прерывается в добровольном порядке, а потому никакие проценты клиенту не положены. Вкладчики находятся, мягко сказать, в оторопи, некоторые из них настолько безоговорочно доверяли банку, что отдали ему свои сбережения на 5 лет!

Но есть варианты… Как оказалось, Агропромкредит - находчивый банк. Клиентам, пожелавшим остаться на обслуживании, предлагается в дальнейшем получить сумму вклада с причитающимися процентами на момент истечения договора в других офисах банка, например, в Москве или городке Лыткарино Московской области, где банк имеет официальную прописку. Многие ли клиенты из Владивостока захотят совершить такое турне? Открывающееся на базе филиала представительство Агропромкредитбанка не может стать реальной подмогой для вкладчиков по той простой причине, что не будет иметь прав на проведение расчетно-кассовых операций. Как говорится, пишите письма... в Москву, ну или в Лыткарино.

Приводим слова Андрея ЛИТАВРИНА (имя и фамилия изменены редакцией), вкладчика Дальневосточного филиала Агропромкредитбанка: "Такой шаг банка по возвращению вклада без процентов по причине закрытия филиала во Владивостоке расцениваю как ультимативное предложение. Мне предлагают либо забрать деньги, либо обратиться напрямую в Москву, либо остаться в представительстве (без расчетно-кассового обслуживания), открыть к тому же так называемый дополнительный счет для перевода денег в другой банк. (Если операция перевода сегодня заявляется как бесплатная, то получение наличных в итоге обойдется в копеечку, об этом уже говорят неофициально. - Прим. ред.). Я не собираюсь забирать деньги и планирую защитить свои права. Подписывать типовое заявление о добровольном закрытии счета отказался и сейчас веду любопытную переписку с банком. Хотя, поверьте, очень неприятно этим заниматься. Они уверены, что не нарушают моих прав, т.к. предлагают обслужиться в любой точке России, где есть филиал банка. Забавно, не правда ли? Почему я должен ехать в неудобное мне место? Именно близость банка к месту моей работы во многом заставила остановить свой выбор на Агропромкредитбанке. Это не я хочу закрыть вклад, это они съезжают".

По всему видно, что Дальневосточный филиал Агропромкредитбанка действительно съезжает.

Видимо, Агропромкредитбанк решил обыграть схему возврата вкладов в свою пользу. Деньгами-то банк пользовался и получал доход, странно, если бы было иначе. Более того, банк долго проводил кампанию по привлечению вкладов населения. Помните: "...у нас самые мягкие, душевные вклады...". Заглянуть в душу Агропромкредитбанку придется нескольким сотням вкладчиком Приморья...

Наш звонок в центральный московский офис банка породил минутное замешательство у сотрудников пресс-службы. Услышать голос из Владивостока они явно не рассчитывали и пообещали ответить письменно. До сих пор ответ не получен. Как только "ЗР" станет что-то известно, мы обязательно опубликуем официальную позицию кредитной организации.

Не в меньшем замешательстве и заемщики банка. Кредиты банк в Приморье не активно, но все же предлагал, как ипотечные на покупку автомобиля, так и традиционные кредиты на неотложные нужды. Как быть им? Вероятно, здесь будет предложена похожая схема, либо погашайте свой кредит досрочно, либо оформляйте перевод почтовым, либо банковским переводом. А это дополнительно 3% к основной сумме ежемесячного платежа, а значит, подневольное увеличение суммы кредита. На эти вопросы головной офис банка пока также не предоставляет ответы.

Клиент банка Алексей БОГУН считает, что банк плюнул ему в душу. Звонок из финансового учреждения прозвучал 30 декабря в 16.00, за день до Нового года. Согласитесь, неплохой "подарок" к празднику... "Я заключил договор на 5 лет под 8% годовых на достаточно внушительную сумму в валюте. Поверьте, это редкий случай. И каково было мое удивление, когда в банке передо мной положили типовое заявление о моей личной просьбе добровольно закрыть вклад до истечения срока договора. Деньги я забрал, но написал претензию о недопустимой позиции банка в работе с клиентами. На сегодня собираюсь подавать в суд. Официальное разъяснение банка о том, что они не нарушают моих прав, предоставляя возможность обслуживаться в других филиалах банка по России, меня совершенно не устраивает. В договоре было написано, что я имею право сделать довложения, как же я смогу это сделать, направиться пешком в Лыткарино?".

Официальный ответ банка вкладчику содержал следующие фразы: "Условия договора банковского вклада позволяют обслуживать вкладчиков в любой точке России. Это не может быть рассмотрено как понуждение вас к расторжению договора". Словом, даешь Лыткарино, товарищи!

Рассказывая эту историю, невольно обращаешься к пункту 4 статьи 838 главы 44 Гражданского кодекса РФ, которая гласит:

"Определенный договором банковского вклада размер процентов на вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не предусмотрено законом".

Вспоминается и статья 839:

"При невыполнении банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий вкладчик вправе потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты на нее процентов в размере, определяемом в соответствии с пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса, и возмещения причиненных убытков (в соответствии со ставкой рефинансирования, на сегодня 8,75%).

Статья 840, п.1.: "Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно". Бороться вкладчикам стоит, хотя банк, безусловно, подготовил себе запасной аэродром: какое может быть решения суда, если банк не отказывается от своих обязательств по вкладам с истекшими сроками хранения, проценты начислены в полном объеме. Ближайший офис для получения - деревня Лыткарино. Хотя банк, который желает работать и дальше в России, мог бы подумать о своем имидже. Выпустить, например, пластиковые карты на срок вклада, и по окончании срока перечислить на них все положенные проценты. Это, конечно, тоже не бесплатный вариант, но, по крайней мере, прозрачный, и расходы предсказуемы. Эксперты, к которым обратился "ЗР", все же советуют не закрывать вклады в банке. Такие вкладчики имеют определенную возможность вернуть деньги с процентами. Иск о признании расторжения вклада недействительным вследствие его совершения под влиянием обмана и заблуждения - штука сложная, буквально прецедент. Но шанс признать сделку ничтожной все же есть.В славянской мифологии слово "черт" имеет значение "тот, кто преступил черту, перешел рамки дозволенного", а бес - "это тот кто, живет без совести, без морали". Не улавливаете сходства?!