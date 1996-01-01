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Восточный экспресс банк наращивает активы
Восточный экспресс банк (Благовещенск) готовит уже третью по счету сделку по присоединению. Вслед за московским Эталонбанком и томским банком "Движение" благовещенский банк планирует присоединить дочерний Камабанк (Пермь). Как говорится в официальных сообщениях банков, акционеры кредитных организаций рассмотрят вопросы, связанные с реорганизацией, на внеочередных собраниях 1 марта.
Согласно сообщению Восточного экспресс банка, его акционерам предлагается рассмотреть вопрос о выпуске дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 млрд 400 млн 590,695 тыс. рублей номиналом 0,01 рубля каждая, в которые будут конвертированы акции Камабанка.
При этом предлагается погасить 797 млн 415,615 тыс. акций (79,9414% уставного капитала) Камабанка, принадлежащих Восточному экспресс банку, а оставшиеся акции Камабанка в количестве 200 млн 84,385 тыс. штук номиналом 1 руб. каждая конвертировать в дополнительно выпущенные акции Восточного экспресс банка номиналом 0,01 руб. в соотношении 1:7. Таким образом, одна акция Камабанка номиналом 1 руб. будет конвертирована в 7 акций Восточного экспресс банка номиналом 0,01 руб.
Рекомендованная цена выкупа акций Восточного экспресс банка по требованию акционеров в связи с реорганизаций составляет 0,14 руб. за обыкновенную акцию и 0,01 рубля за привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и привилегированную акцию второго типа номиналом 0,01 руб. каждая. Напомним, что в ноябре 2009 г. Восточный экспресс банк стал владельцем 79,9414% акций Камабанка. Оба банка имеют общего акционера - фонд RenFin, входящий в группу "Ренессанс". АКБ "Восточный" контролируется Игорем КИМОМ (17,6%) и Сергеем ВЛАСОВЫМ (16%) с партнерами Александром БЕКАРЕВЫМ (6,9%) и Александром ТАРАНОВЫМ (6,5%).
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