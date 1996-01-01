www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Восточный экспресс банк наращивает активы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Восточный экспресс банк (Благовещенск) готовит уже третью по счету сделку по присоединению. Вслед за московским Эталонбанком и томским банком "Движение" благовещенский банк планирует присоединить дочерний Камабанк (Пермь). Как говорится в официальных сообщениях банков, акционеры кредитных организаций рассмотрят вопросы, связанные с реорганизацией, на внеочередных собраниях 1 марта.

Согласно сообщению Восточного экспресс банка, его акционерам предлагается рассмотреть вопрос о выпуске дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 млрд 400 млн 590,695 тыс. рублей номиналом 0,01 рубля каждая, в которые будут конвертированы акции Камабанка.

При этом предлагается погасить 797 млн 415,615 тыс. акций (79,9414% уставного капитала) Камабанка, принадлежащих Восточному экспресс банку, а оставшиеся акции Камабанка в количестве 200 млн 84,385 тыс. штук номиналом 1 руб. каждая конвертировать в дополнительно выпущенные акции Восточного экспресс банка номиналом 0,01 руб. в соотношении 1:7. Таким образом, одна акция Камабанка номиналом 1 руб. будет конвертирована в 7 акций Восточного экспресс банка номиналом 0,01 руб.

Рекомендованная цена выкупа акций Восточного экспресс банка по требованию акционеров в связи с реорганизаций составляет 0,14 руб. за обыкновенную акцию и 0,01 рубля за привилегированную акцию с определенным размером дивиденда и привилегированную акцию второго типа номиналом 0,01 руб. каждая. Напомним, что в ноябре 2009 г. Восточный экспресс банк стал владельцем 79,9414% акций Камабанка. Оба банка имеют общего акционера - фонд RenFin, входящий в группу "Ренессанс". АКБ "Восточный" контролируется Игорем КИМОМ (17,6%) и Сергеем ВЛАСОВЫМ (16%) с партнерами Александром БЕКАРЕВЫМ (6,9%) и Александром ТАРАНОВЫМ (6,5%).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru