Кризис 2009 г. преумножил доходы большинства банков

Иллюзии о том, что банки смогут жить (и ставят перед собой такую цель) только за счет расчетно-кассового обслуживания (РКО), развеяли результаты, а точнее, итоги 9 месяцев прошлого года.

Как бы странно это ни звучало, но 2009 г. в два раза увеличил сумму общих доходов ряда банков и снизил ту прибыль, которую кредитные организации могли получать от РКО. Если рекордный удельный вес РКО на 1 октября 2008 г. некоторых банков составлял 16,27%; 19,26% и даже 28,07%, то максимумы прошедшего года находятся на уровне 5,51%, 6,87%, 16,94%. Предварительные итоги таковы: кто показывал наивысшие результаты по РКО в 2008 г., "упал" по показателям более чем в 7,5 раз. Середнячки остались на прежних позициях. Уменьшение сборов за РКО в два раза в кризисный период за серьезный минус не считаем.

В принципе банки, и не рассчитывают жить на эти проценты, поскольку вся их суть кредитна от природы. РКО - скорее хороший имидж и репутация для банка и удобство расчетов для клиента.

В своих комментариях один из экспертов выразил мнение о том, что РКО для банка - это сопутствующая услуга. Основная задача банков - это бесперебойное обеспечение финансами экономики. Данный процесс происходит через кредитование хозяйствующих субъектов. Изменение цены денег через определенный промежуток времени исчисляется в процентах - так появляется процентная ставка по кредитам. "Это не умрет никогда, если только мы вдруг все не обратимся в ислам, где у финансовых структур совершенно иная идеология работы", - говорит собеседник.

Вместе с тем РКО становится той услугой, которая приобщает клиента к "пакетному" разговору с банком. Это подключение к системе "банк-клиент", работа в системе "Интернет-банкинг", выпуск корпоративных пластиковых карт и многое другое. Вне конкуренции у приморского бизнеса сегодня услуги по приему и пересчету денежной наличности и, соответственно, ее получение, переводы. Эту тенденцию подтверждает заместитель директора ДВ филиала Роял Кредит Банка Елена ИШМУРАТОВА.

"Пакетные услуги, как правило, характерны для зарплатных проектов нашего банка, - рассказывает Елена Ишмуратова, - но, безусловно, мы стараемся предлагать пакетные услуги более широкому рынку". Так, с 1 февраля по 1 марта для всех юридических лиц в Роял Кредит Банке при открытии расчетного счета рублях и/или текущего счета в иностранной валюте в подарок предлагаются бесплатное подключение к системе "Интернет-Клиент-Банк" и бесплатная сертификация одного ключа электронно-цифровой подписи.

Управляющая филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в г. Владивостоке Анна ТАЛЫЗИНА замечает, что за последние полгода заметно повысился интерес клиентов к валютным операциям. Это связано прежде всего с тем, что банк предлагает привлекательные условия при работе по внешнеэкономической деятельности, различные варианты индивидуального обслуживания (конвертации валюты), льготные тарифы при стабильных объемах валютных перечислений, а также в рамках комплексной работы с клиентом.

Переход на общение с клиентом в on- и off-line режиме делает их взаимоотношения действительно универсальными. В рамках РКО специалисты Далькомбанка выделяют "Интернет-банкинг" как особо полюбившуюся за последние полгода клиентам услугу. Спрос со стороны бизнеса позволяет тем самым и совершенствовать функции системы. В системе "Интернет-банкинг" Далькомбанка теперь появилась возможность самостоятельно контролировать свою картотеку и просматривать все лимиты и ограничения, выставленные государственными органами.

А с помощью системы "ДБО BS-Client v.3" в Роял Кредит Банке клиент может в режиме реального времени видеть свои поступления в течение операционного дня на счет и отправлять в банк платежи на оплату круглосуточно, контролируя время их исполнения.

В АТБ работают над совершенствованием расчетов сетевых клиентов. Так, появилась новая услуга для дилеров системы электронных платежей ОАО "Киберплат" - ускоренное перечисление средств на счета в ООО КБ "Платина". Счет дилера пополняется в течение 1 часа. Как уверяют в банке, в ближайшей перспективе планируется запуск смс-информирования для юридических лиц. Клиенты будут проинформированы о текущей задолженности по кредиту, о курсах валют в банке, об остатке на счете, а также смогут получить мини-выписку за 5 последних операций.

По мнению Елены Ишмуратовой, рассчетно-кассовое обслуживание само по себе призвано стать одним из ключевых факторов взаимоотношений с клиентом, где качество обслуживания при минимальных затратах всегда стоит на первом месте. Приморские банки действительно стараются держать марку и по этой статье.