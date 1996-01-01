Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кризис 2009 г. преумножил доходы большинства банков
Иллюзии о том, что банки смогут жить (и ставят перед собой такую цель) только за счет расчетно-кассового обслуживания (РКО), развеяли результаты, а точнее, итоги 9 месяцев прошлого года.
Как бы странно это ни звучало, но 2009 г. в два раза увеличил сумму общих доходов ряда банков и снизил ту прибыль, которую кредитные организации могли получать от РКО. Если рекордный удельный вес РКО на 1 октября 2008 г. некоторых банков составлял 16,27%; 19,26% и даже 28,07%, то максимумы прошедшего года находятся на уровне 5,51%, 6,87%, 16,94%. Предварительные итоги таковы: кто показывал наивысшие результаты по РКО в 2008 г., "упал" по показателям более чем в 7,5 раз. Середнячки остались на прежних позициях. Уменьшение сборов за РКО в два раза в кризисный период за серьезный минус не считаем.
В принципе банки, и не рассчитывают жить на эти проценты, поскольку вся их суть кредитна от природы. РКО - скорее хороший имидж и репутация для банка и удобство расчетов для клиента.
В своих комментариях один из экспертов выразил мнение о том, что РКО для банка - это сопутствующая услуга. Основная задача банков - это бесперебойное обеспечение финансами экономики. Данный процесс происходит через кредитование хозяйствующих субъектов. Изменение цены денег через определенный промежуток времени исчисляется в процентах - так появляется процентная ставка по кредитам. "Это не умрет никогда, если только мы вдруг все не обратимся в ислам, где у финансовых структур совершенно иная идеология работы", - говорит собеседник.
Вместе с тем РКО становится той услугой, которая приобщает клиента к "пакетному" разговору с банком. Это подключение к системе "банк-клиент", работа в системе "Интернет-банкинг", выпуск корпоративных пластиковых карт и многое другое. Вне конкуренции у приморского бизнеса сегодня услуги по приему и пересчету денежной наличности и, соответственно, ее получение, переводы. Эту тенденцию подтверждает заместитель директора ДВ филиала Роял Кредит Банка Елена ИШМУРАТОВА.
"Пакетные услуги, как правило, характерны для зарплатных проектов нашего банка, - рассказывает Елена Ишмуратова, - но, безусловно, мы стараемся предлагать пакетные услуги более широкому рынку". Так, с 1 февраля по 1 марта для всех юридических лиц в Роял Кредит Банке при открытии расчетного счета рублях и/или текущего счета в иностранной валюте в подарок предлагаются бесплатное подключение к системе "Интернет-Клиент-Банк" и бесплатная сертификация одного ключа электронно-цифровой подписи.
Управляющая филиалом Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в г. Владивостоке Анна ТАЛЫЗИНА замечает, что за последние полгода заметно повысился интерес клиентов к валютным операциям. Это связано прежде всего с тем, что банк предлагает привлекательные условия при работе по внешнеэкономической деятельности, различные варианты индивидуального обслуживания (конвертации валюты), льготные тарифы при стабильных объемах валютных перечислений, а также в рамках комплексной работы с клиентом.
Переход на общение с клиентом в on- и off-line режиме делает их взаимоотношения действительно универсальными. В рамках РКО специалисты Далькомбанка выделяют "Интернет-банкинг" как особо полюбившуюся за последние полгода клиентам услугу. Спрос со стороны бизнеса позволяет тем самым и совершенствовать функции системы. В системе "Интернет-банкинг" Далькомбанка теперь появилась возможность самостоятельно контролировать свою картотеку и просматривать все лимиты и ограничения, выставленные государственными органами.
А с помощью системы "ДБО BS-Client v.3" в Роял Кредит Банке клиент может в режиме реального времени видеть свои поступления в течение операционного дня на счет и отправлять в банк платежи на оплату круглосуточно, контролируя время их исполнения.
В АТБ работают над совершенствованием расчетов сетевых клиентов. Так, появилась новая услуга для дилеров системы электронных платежей ОАО "Киберплат" - ускоренное перечисление средств на счета в ООО КБ "Платина". Счет дилера пополняется в течение 1 часа. Как уверяют в банке, в ближайшей перспективе планируется запуск смс-информирования для юридических лиц. Клиенты будут проинформированы о текущей задолженности по кредиту, о курсах валют в банке, об остатке на счете, а также смогут получить мини-выписку за 5 последних операций.
По мнению Елены Ишмуратовой, рассчетно-кассовое обслуживание само по себе призвано стать одним из ключевых факторов взаимоотношений с клиентом, где качество обслуживания при минимальных затратах всегда стоит на первом месте. Приморские банки действительно стараются держать марку и по этой статье.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов