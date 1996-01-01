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Россияне все чаще обращают внимание на рекламу банков
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) в рамках проекта "Доверие финансовым институтам, привлекательность финансовых инструментов: индексы и рейтинги" представляет данные о том, рекламу каких банков россияне слышали или видели за последние три месяца (спонтанное знание рекламы и знание с подсказкой).
Реклама банков становится все заметнее: если в 2007 г. 33% наших сограждан затруднялись выбрать из списка банков те, чью рекламу они видели или слышали за последние три месяца, то в 2008 г. таковых стало 27%, а в 2009 г. - 15% респондентов.
К тому же исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показало, что многие банки из лидирующей "десятки" набрали больше голосов респондентов, чем в прошлом году. Банками-лидерами по узнаваемости рекламы являются Сбербанк (69% россиян за последние три месяца сталкивались с рекламой банка), ВТБ 24 (50% опрошенных) и Альфа-Банк (31%). Стоит отметить, что банк "Русский стандарт", занимавший в 2008 г. третью позицию (27%), а в 2007 г. - вторую (30%), на сегодняшний день опустился на пятое место по узнаваемости рекламы (его отметили 22% респондентов). Однако Райффайзенбанк, в 2007 (4%) и 2008 (9%) годах замыкавший десятку банков по узнаваемости рекламы, в 2009 г.поднялся до четвертого места (26% россиян указали, что видели или слышали рекламу банка).
С точки зрения известности рекламы (знание без подсказки) тройку банков-лидеров также составляют Сбербанк (53% россиян вспомнили, что видели или слышали его рекламу), со значительным отрывом ВТБ 24 (22% респондентов) и Альфа-Банк (9%). Кроме того, в пятерку вошли Райффайзенбанк, который назвали 5% опрошенных, а также Газпромбанк, Росбанк и Уралсиб, набравшие по 4%.
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