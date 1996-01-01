Росбанк предлагает бизнесу Интернет со скидкой

С 11 января в Росбанке действует специальное предложение "Интернет-возможности для малого и среднего бизнеса". Теперь для клиентов, активно использующих систему "Интернет-клиент Банк", на 30% снижается комиссия за ведение расчетного счета. Льготные условия действуют в том месяце, в котором уплачена абонентская плата за систему.