АТБ: портфель по вкладам растет

В Дальнегорске заработала программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающая прямые финансовые субсидии производителям товаров. Предпринимателям была предоставлена возможность частично возместить затраты на производство.

Комиссией определены три получателя субсидий. Это ОАО "Дальхлеб" - 100 тыс. руб., ИП ПАК - 20 тыс. руб. и ИП КОБЧЕНКО - 408 тыс. руб. При распределении средств комиссия решила отдать приоритет сельскому хозяйству. Именно поэтому предприниматель Кобченко, который занимается восстановлением молочного животноводства в селе Сержантово, получит наибольшую сумму из бюджета.