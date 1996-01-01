Ипотечная "Уверенность" Сбербанка

Сбербанк России вводит в действие новый кредитный продукт на цели реструктуризации задолженности по жилищным кредитам банка - кредит "Уверенность", который предоставляются в рублях на срок, оставшийся до полного погашения жилищного кредита. Отсрочка основного долга возможна до 1 года. Проценты по кредиту "Уверенность" устанавливаются на уровне тех, что действуют по основному жилищному кредиту.