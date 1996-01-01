Далькомбанк открыл корреспондентский счет в Банке Китая

В конце декабря 2009 г. Далькомбанк открыл корреспон-дентский счет в китайских юанях в шанхайском филиале Банка Китая - одного из крупнейших банков КНР. Таким образом, у клиентов Далькомбанка появилась возможность вести расчеты по внешнеторговым контрактам в китайских юанях с контрагентами в южных провинциях КНР.