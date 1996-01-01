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Банк "Приморье" выдает кредиты участникам зарплатных проектов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Сотрудники организаций-участниц зарплатных проектов Банка "Приморье" теперь могут получать кредиты от 30 тыс. руб. под 20% годовых на срок до 3-х лет. Для этого необходимо, чтобы непрерывный трудовой стаж сотрудника в организации был не менее 6 месяцев. Заемщик уплачивает единовременную плату за размещение денежных средств в размере 3,5% от суммы займа до получения кредита.
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