Банк "Приморье" выдает кредиты участникам зарплатных проектов

Сотрудники организаций-участниц зарплатных проектов Банка "Приморье" теперь могут получать кредиты от 30 тыс. руб. под 20% годовых на срок до 3-х лет. Для этого необходимо, чтобы непрерывный трудовой стаж сотрудника в организации был не менее 6 месяцев. Заемщик уплачивает единовременную плату за размещение денежных средств в размере 3,5% от суммы займа до получения кредита.