На восстановление фондовых индексов может уйти три года

2009 г. можно назвать годом частичного восстановления российского фондового рынка. После максимального снижения в январе российские индексы к концу года выросли более чем на 120%. Но достижение докризисного уровня не произошло и ожидается большинством аналитиков не ранее, чем к середине 2011 г.

23 января 2009 г. российские индексы продемонстрировали максимальное с начала кризиса падение: ММВБ замер на отметке 534,8 пункта, РТС - 492,59 пункта. С этого момента начинается неуверенный, но все более набирающий обороты рост. 18 ноября установлен годовой максимум по индексу РТС - 1508,42 пункта, индекс ММВБ достиг его 17 декабря на отметке 1401,24 пункта.

Российские индексы опередили всех

Если оглянуться на ход торгов, то они в этом году были крайне волатильны. Поводов для надежд и сомнений у участников торгов было предостаточно, ведь аналитики-пессимисты неоднократно в течение года предсказывали возврат к минимальным уровням, ссылаясь на состояние мировой и российской экономики, цен на нефть и доллар. Оптимисты же напротив давали прогноз индексу ММВБ до значений 1500 и даже 1900 пунктов.

Как бы то ни было, но скорость восстановления российских индексов превзошла индексы других стран. Даже китайские выросли не столь значительно, несмотря на более бурный рост экономики. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся только на 79,8%. В целом же рынки развивающихся стран восстанавливались быстрее, чем рынки развитых. Так, американский индекс Dow Jones за год вырос всего на 19,1%, индекс широкого рынка S&P500 поднялся на 22,7%, больше других прибавил индекс технологичных компаний NASDAQ - 39,6%. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что восстановление глобальной экономики и фондовых рынков началось с развивающихся стран.

- Фондовые рынки первыми реагировали на начинающийся кризис в 2008 г., и первыми выходят из него. Соответственно, рост российских фондовых индексов в течение 2009 г. был ожидаем, - так комментирует итоги года директор представительства Брокерского дома "Открытие" в г. Владивостоке Тимофей БАРАНОВ. - Но по отдельным бумагам, таким как "Сбербанк", "Роснефть", "Полюс-Золото" и "Полиметалл" темп роста превзошел ожидания. Лидерами роста в уходящем году из числа наиболее ликвидных бумаг стали акции предприятий металлургической отрасли, телекоммуникаций и энергетики. Рост соответствующих отраслевых индексов ММВБ составил 216-175%, чуть ниже наблюдался рост акций финансового и нефтегазового секторов - около 126 %. Естественно, внутри секторов были свои "лидеры" и "аутсайдеры".

Опережающий рост отраслевого индекса металлургии аналитики связывают с восстановлением цен на металлы после их обвала в 2008 г., который стимулировало оздоровление китайской экономики. Восстановление под влиянием роста экономики КНР и опасений высокой долларовой инфляции продемонстрировал и мировой рынок нефти, что соответствовало притоку капитала в Россию и благоприятно отразилось на российских индексах.

Благоприятствовали притоку капитала, в частности, на фондовый рынок, и тенденции внутреннего валютного рынка России. Если в начале года ставка рефинансирования ЦБ РФ находилась на уровне 13%, то к 25 ноября она достигла предельно низкого за последние годы уровня - 9,0%. Неоднократно снижающаяся ставка рефинансирования способствовала дальнейшему укреплению российской валюты. Уже с марта 2009 г. возобновилась тенденция к постепенному укреплению рубля после резкого снижения в начале года, в результате к концу года доллар подошел к отметке 30,20 руб., евро - 43,90 руб., а стоимость бивалютной корзины опустилась до 36,38 руб. с более чем 40 руб. в начале года.

Аналитики отмечают возросшую в прошлом году активность компаний на рынке заемного капитала. "Если в конце прошлого года трудно было разместить на рынке облигации, какого бы качества ни был эмитент, то с конца весны размещения пошли активно", - говорит Александр ГАНЬЖИН из компании "Восток-Инвест". Правда, стоимость заимствования возросла, что, впрочем, не останавливает заемщиков.

Дальневосточники поучаствовали в ралли

Дальневосточные эмитенты торговались в этом году на всех отечественных рынках, правда, в значительно меньшем объеме, чем прежде. В этом году вырос показатель выпуска ими ценных бумаг, как акций, так и облигаций. За 11 месяцев он составил в Дальневосточном регионе 71,2 млрд руб., что на 26,7% выше итогового показателя 2008 г. (данные РО ФСФР). По суммарному объему выпусков лидировали Приморский и Хабаровский края и Якутия. Во многом это связано с акционированием ряда предприятий, например, военной специализации, таких как ОАО "ДВЗ "Звезда" и др., которые впоследствии вошли в "Объединенную судостроительную корпорацию". Самые крупные эмиссии с объемом выпуска от 5 млрд руб. и выше зарегистрировали ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (Приморский край) - 17,69 млрд (акции), ОАО "Амурметалл" - 12,5 млрд (облигации), ОАО "Первое коллекторское бюро" (Хабаровский край) - 12 млрд (облигации), ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (Приморский край) - 5,788 млрд (акции) и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (Республика Саха (Якутия) - 5 млрд (облигации).

Компании Дальнего Востока котировались в рамках соответствующих "отраслевых" тенденций. Рост лучше индексов показали региональные компании электроэнергетики и связи: "РАО ЕЭС Востока", ОАО "Дальсвязь" и ОАО "ДЭК", чьи акции выросли на 560%, 512% и 310%, соответственно. Хуже рынка выглядели акции ОАО "Магаданэнерго", ОАО "ДВМП", ОАО "Золото Селигдара", рост по которым составил 21-33%. Падение спроса на фрахт не позволило восстановиться курсовой стоимости акций судоходных компаний. Впрочем, считают аналитики, этот сектор из-за слишком низкого объема торгов, по большому счету, нельзя называть рынком. На рост котировок акций ОАО "ДВМП" давление оказывал низкий спрос на услуги.

Ждем продолжения роста

В 2009 г. российский фондовый рынок, несмотря на явные успехи, не вернулся к докризисному уровню. Впрочем, ожидать этого и не стоило, слишком велико и стремительно было падение. Достижение российскими индексами докризисного уровня может состояться, по мнению аналитиков, не ранее середины 2011 г. Прогноз аналитиков "Уралсиб Кэпитал" по индексу РТС на конец 2010 г. - 1950 пунктов, по индексу ММВБ - 1700 пунктов. Аналитики компании "Тройка-Диалог" повышают целевой уровень индекса РТС на 2010 г. до 2000 пунктов, хотя и считают, что год не будет простым: рынку, столь зависимому от сырьевых отраслей, присущ целый ряд рисков, связанных в первую очередь с изменением цен на нефть. Впрочем, по их мнению, развивающиеся рынки, останутся в лучшем положении, текущая ситуация в мире сохранится, а именно - процентные ставки на Западе останутся низкими, а Азия продолжит быстро расти.