В 2010 г. экономика России может вырасти приблизительно на 5%

Россия в поиске новой, более сбалансированной модели экономического роста. С начала 2007 г. и до второй половины 2008 г. российская экономика была "перегрета" стремительным ростом цен на нефть, притоком недорогого иностранного капитала и щедрыми расходами бюджета. В 2009 г. она проявила хорошую способность приспосабливаться к более жестким условиям.

Со II квартала 2009 г. экономика в целом росла, хотя в сравнении с уровнями годичной давности ее объем сократился (исключение - динамика промышленного производства с ноября 2009 г).

Инфляция сильно замедлилась. За I квартал 2009 г. она составила 5,4%, и в годовом выражении цены выросли приблизительно до 13% (с поправкой на сезонные факторы и средний месячный рост цен за последние четыре - шесть месяцев в 12-й степени).

Денежная масса начала расти. Ожидания девальвации рубля во втором полугодии 2008 г. и январе 2009 г. побудили инвесторов избавляться от российской валюты, и M2 в период с сентября 2008 г. по январь 2009 г. сократилась на 18%. После того как ЦБ в прошлом январе перестал сдерживать ослабление рубля, денежная масса стала увеличиваться. Это свидетельствует о росте доверия к российской экономике.

Согласно официальной статистике, успехи российской экономики за 9 месяцев 2009 г. были довольно скромными: ВВП сократился в сравнении с уровнем годичной давности приблизительно на 10%. Причиной во многом стал спад в обрабатывающей промышленности приблизительно на 19% и в строительстве более чем на 20%. Эти секторы больше всех зависели от кредитования и до кризиса росли опережающими темпами. Прочие отрасли показали несколько лучший результат: их падение оказалось не столь ощутимым. Важно отметить: со II квартала 2009 г. начался помесячный рост экономики, хотя показатели годичной динамики в большинстве своем все еще отрицательны. Впрочем, в ноябре промышленное производство выросло и в сравнении с уровнем ноября 2008 г.

Кроме того, уже в начале 2008 г. помесячный рост экономики прекратился, тогда как в годовом выражении он продолжился благодаря эффекту низкой базы. Даже неуклонное увеличение объемов кредитования, финансировавшееся из внешних заимствований, не могло стимулировать дальнейший подъем, и в промышленности началась стагнация. В то же время стремительно набирала обороты розничная торговля - на фоне столь же внушительного роста потребительского кредитования и, соответственно, потребления. При этом растущий спрос удовлетворялся во многом за счет импорта, объем которого с начала 2008 г. и до начала кризиса увеличивался более чем на 40% в годовом выражении (это стало еще одним следствием "перегрева" экономики и чрезмерного укрепления рубля). Тем не менее после кратковременной коррекции в 2009 г. потребительский рынок вновь начал расти в помесячном выражении.

Наблюдается ощутимый, хотя и не очень ярко выраженный, подъем в розничной торговле, и ожидается сохранение этой тенденции в 2010 г. Как полагают экономисты "Тройки Диалог", в 2010 г. потребление увеличится приблизительно на 5%, тогда как в прошлом оно снизилось ввиду эффекта высокой базы 2008 г. Схожую динамику показывают инвестиции: ускоренный рост в 2008 г. (прежде всего в первые месяцы) сменился коррекцией и постепенным помесячным ростом начиная с февраля 2009 г. Траектория этого подъема почти такая же, как в 2005 г. Таким образом, в 2010 г. инвестиции, по прогнозам "Тройки Диалог", вырастут приблизительно на те же 5%, хотя по итогам текущего года показатель их динамики, как ожидается, будет в отрицательным из-за глубокой коррекции, произошедшей в начале года.

Как неоднократно отмечали экономисты "Тройки Диалог", медленная девальвация рубля усугубила последствия мирового финансового кризиса, поскольку движение денег затруднилось, процентные ставки взлетели, кредиты стали недоступными, и в конечном счете сократилась денежная масса: в начале 2009 г. она уменьшилась в сравнении с уровнем годичной давности приблизительно на 10% на фоне высоких девальвационных ожиданий. Сейчас рубль вновь пользуется спросом, денежная масса начала расти не только в помесячном, но и в годовом выражении, инфляция замедляется - все это создает благоприятную почву для новой, более эффективной модели роста, основанной на низкой инфляции и удешевлении заимствований. Кроме того, эта модель роста будет еще и более сбалансированной: предполагается не только замедление роста потребления, но и увеличение эффективности инвестиций.

В целом, согласно прогнозам "Тройки Диалог", в 2010 г. экономика России вырастет приблизительно на 5%. Тем временем консенсус-прогноз постепенно приближается к обозначенному уровню: даже российские власти признают, что в этом году экономика страны может вырасти на 2,5-5%.

Экономисты "Тройки Диалог" по-прежнему считают, что в 2010 г. инфляция может оказаться ниже 6%, поскольку рост всех номинальных индикаторов - в частности, M2, заработной платы, потребительского кредитования - должен ощутимо замедлиться в сравнении с 30%-м годовым приростом в прошлом. Расходы бюджета в 2010 г. повыситься тоже не должны - впервые в истории современной России. Процентные ставки, по прогнозам специалистов, продолжат снижаться, причем это касается как ставок ЦБ, так и рыночных. Денежная политика станет еще более независимой от внешних факторов, поскольку Центробанк, как ожидается, еще сильнее ограничит интервенции на валютном рынке и повысит активность на рынке кредитования.

Материал подготовлен аналитиками ГК "Тройка Диалог".