Банк ВТБ: внимание к "точкам роста"

Эксперты прогнозируют некоторое оживление экономики в будущем году. Роль системообразующих банков в этих условиях – оставаться гарантами стабильности и поддерживать предприятия, которые находятся в "точках роста" российской экономики. В кризисный период важно было сохранить "работоспособность" банковского сектора.

Как рассказывает управляющий филиалом ВТБ в Хабаровском крае Евгений ОРЛОВ, перед банками с государственным участием стояла задача активной поддержки российских предприятий. При этом необходимо было соблюсти баланс рисков. ВТБ взял на себя значительную часть серьезной нагрузки по обеспечению стабильности российской экономики в период кризиса. Банк финансирует ключевые отрасли экономики.

Евгений Орлов подчеркивает, что особенное значение в сложных экономических условиях получило умение банков находить компромиссы с потерпевшими финансовое фиаско компаниями. При этом самый здоровый, эффективный вариант поддержки предприятий, по мнению управляющего филиалом банка, – это кредитование "точек роста". То есть тех предприятий, которые прошли модернизацию в докризисный период, имеют четкие перспективы и станут локомотивами вывода региона и страны из кризиса. В рамках этой политики в Хабаровском крае ВТБ оказал кредитную поддержку ключевым для региона компаниям – энергетического сектора, военно-промышленного комплекса, золотодобывающей, лесной и строительной отраслей и торговли. Планируется, что в текущем году объем финансирования экономики Хабаровского края со стороны ВТБ составит свыше 15 млрд рублей.

Одновременно с решением насущных вопросов ВТБ строит с представителями бизнеса перспективные планы по поводу дальнейшего развития компаний. "Уже сегодня нужно думать о посткризисных задачах, о том, что необходимо сделать для возможного рывка вперед. Пришло время намечать новые горизонты", – считает Евгений Орлов. Он убежден, что стратегически важным направлением для предприятий сегодня является модернизация, обновление основных фондов. Это позволит им выпускать конкурентоспособную продукцию. ВТБ имеет успешный опыт финансирования подобных программ. Для этого в распоряжении банка есть весь необходимый инструментарий – международные аккредитивы, гарантии, прямое финансирование за счет иностранных банков, лизинг, инвестиционное финансирование.

Несмотря на кризис, для региона по-прежнему актуальным является развитие экономических связей с азиатскими соседями. ВТБ традиционно занимает лидирующие позиции в обслуживании внешней торговли Хабаровского края (порядка 30% ВТО региона). Сегодня на обслуживании в хабаровском филиале находится более 3 тыс. международных контрактов.

Основным партнером дальневосточных предприятий остается КНР. Хабаровский филиал ВТБ имеет корреспондентские отношения с четырьмя ведущими банками Китая. Филиал является Расчетным центром с Китаем для клиентов всей сети ВТБ. Расчетный центр обеспечивает оперативное прохождение клиентских платежей (в пределах 1 часа), отсутствие комиссий посредников и прозрачность расчетов. Объем платежей через Расчетный центр за 9 мес. текущего года составил $234 млн. Кризис слабеет, в начале 2010 года ВТБ представит свою стратегию развития на ближайшие 3 года. Уже сейчас известно, что ее ключевыми элементами будут повышение эффективности и жесткий контроль за издержками, что должно отразиться на росте стоимости акций, которая должна составить к 2013 году не менее 15 копеек за акцию.