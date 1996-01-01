Альфа-Банк расширяет сервис

В декабре Альфа-Банк запустил новую услугу для держателей карт платежной системы MasterCard, эмитированных банком. Теперь узнать баланс по счету можно в банкоматах сторонних банков.

Напомним, что держатели карт платежной системы Visa, эмитированных Альфа-Банком, уже сейчас могут воспользоваться данным сервисом и узнать баланс по своему счету в банкоматах других банков.

"Постоянная работа над повышением качества обслуживания и улучшением сервиса традиционна для Альфа-Банка. Мы стремимся сделать наши услуги максимально удобными, заботясь о комфорте наших клиентов", – подчеркнул заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" Альфа-Банка Илья ЗИБАРЕВ.