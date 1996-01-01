Сбербанк предлагает кредит "Уверенность"

Дальневосточный банк Сбербанка России снизил процентные ставки в иностранной валюте (в долларах США и евро) по потребительским кредитным программам физических лиц.

Так, кредит "На неотложные нужды" с обеспечением в виде поручительств физических лиц теперь предоставляется под 14% годовых, "Доверительный кредит" – 13,5% годовых, "Автокредит", в зависимости от состояния автомобиля, срока кредита и размера первоначального взноса, – от 9,5% до 11,5% годовых. Кроме того, банк вводит в действие новый кредитный продукт на цели реструктуризации задолженности по жилищным кредитам банка – кредит "Уверенность". Он предоставляется в рублях на срок, оставшийся до полного погашения жилищного кредита, при этом по кредиту может быть установлена отсрочка погашения основного долга до 1 года. Ставка по кредиту "Уверенность" устанавливается на уровне процентной ставки, действующей по жилищному кредиту.