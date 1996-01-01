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Дальневосточный банк наградил активных пользователей пластика
Во Владивостоке подвели итоги акции, приуроченной к 19-летию ДВБ. В ней принимали участие все держатели банковских карт этого кредитного учреждения. Для получения подарка нужно было регулярно оплачивать свои покупки и услуги пластиковой картой.
В столице Приморья победителями стали 5 человек, совершившие максимальное количество платежей безналичным способом. Те, кому повезло победить в других городах, смогли получить призы в филиалах банка. Дальневосточный банк сегодня обслуживает более 95 тысяч владельцев пластиковых карт. Абсолютное большинство из них – клиенты "зарплатных" программ, которые уже оценили удобство получения денег в банкомате. Но это лишь мизерная часть возможностей банковских карточек. ДВБ не первый год ведет работу, нацеленную на стимулирование держателей карт использовать их как полноценный платежный инструмент.
– Дальневосточный банк является одним из крупнейших эмитентов международных банковских карт VISA в ДВФО. И для того, чтобы выразить благодарность всем, кто выбрал карты нашего банка, мы решили подарить подарки самым активным пользователям пластиковых карт ДВБ, – говорит начальник управления розничных услуг Дальневосточного банка Руслан БЕРЕЗА. – В настоящее время большинство владельцев пластиковых карт, после поступления денег на банковскую карту, как правило, используют ее для снятия наличных. Таким образом, упускается основное свойство карт, как безналичного платежного инструмента, позволяющего всегда иметь под рукой средства для расчетов, не опасаясь за их сохранность. С помощью акции мы хотели стимулировать наших клиентов к использованию карт по их прямому назначению – использованию при расчетах за товары и услуги.
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