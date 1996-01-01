Услуги АТБ: еще удобнее и ближе

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) работает над повышением качества обслуживания. На данный момент банк проводит работы по подключению к объединенной расчетной системе ("ОРС"). Это позволит уже в ближайшее время всем клиентам АТБ воспользоваться услугами более чем 5000 банкоматов и точек продаж на территории от Беларуси до Камчатки на льготных условиях.