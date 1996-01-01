Росбанк выдает льготные автокредиты

В декабре Росбанк приступил к выдаче кредитов от 7,5% и от 12% годовых в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по автокредитам. Программа распространяется на автомобили отечественных и иностранных марок стоимостью до 600 тыс. руб., произведенные на территории России и включенные в перечень, утвержденный Министерством промышленности и торговли РФ. Партнерами Росбанка в Приморском крае, поддерживающими данную программу, являются ОАО "Дальлада", ООО "Восток-УАЗ", ООО "Триумф Авто ДВ", ЗАО "Хабиба".