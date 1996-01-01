www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Банкиры "усыновили" 20 амурских тигров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российская банковская группа "НОМОС-БАНК", в состав которой входит хабаровский Региобанк, стала официальным партнером проекта Всемирного фонда дикой природы "Тигр удачи".

Она взяла опеку над 20 амурскими тиграми и сделала благотворительный взнос, который будет направлен на сохранение популяции полосатых хищников на Дальнем Востоке. Банковская группа намерена дарить клиентам "Сертификаты удачи", свидетельствующие об "усыновлении" тигров, таким образом, обратив их внимание на программу Всемирного фонда дикой природы по сохранению этой популяции животных. Участвуя в таких проектах, банкиры ставят целью не только оказать финансовую помощь, но и привлечь внимание общества к вопросам сохранения живой природы. Региобанк еще в прошлом году выступил партнером регионального проекта "7 чудес Хабаровского края". По признанию и выбору жителей края, именно амурский тигр занял первое место в семерке чудес.

Проект международной общественной кампании WWF по сохранению амурских тигров продлится в течение всего 2010 года, который по восточному календарю носит имя тигра.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru