Банкиры "усыновили" 20 амурских тигров

Российская банковская группа "НОМОС-БАНК", в состав которой входит хабаровский Региобанк, стала официальным партнером проекта Всемирного фонда дикой природы "Тигр удачи".

Она взяла опеку над 20 амурскими тиграми и сделала благотворительный взнос, который будет направлен на сохранение популяции полосатых хищников на Дальнем Востоке. Банковская группа намерена дарить клиентам "Сертификаты удачи", свидетельствующие об "усыновлении" тигров, таким образом, обратив их внимание на программу Всемирного фонда дикой природы по сохранению этой популяции животных. Участвуя в таких проектах, банкиры ставят целью не только оказать финансовую помощь, но и привлечь внимание общества к вопросам сохранения живой природы. Региобанк еще в прошлом году выступил партнером регионального проекта "7 чудес Хабаровского края". По признанию и выбору жителей края, именно амурский тигр занял первое место в семерке чудес.

Проект международной общественной кампании WWF по сохранению амурских тигров продлится в течение всего 2010 года, который по восточному календарю носит имя тигра.