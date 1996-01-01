Алмазэргиэнбанк и ЕБРР договорились о сотрудничестве

В Москве прошла рабочая встреча руководства АКБ "Алмазэргиэнбанк" c представителями Европейского Банка Реконструкции и Развития, где обсуждались вопросы финансирования проектов на территории Якутии и развития межбанковских отношений.

"Алмазэргиэнбанк с Европейским банком Реконструкции и Развития находится в поиске общих интересов для работы, – прокомментировал встречу председателя правления Алмазэргиэнбанка Александр МИРОНОВ – Представители ЕБРР выразили заинтересованность в развитии сотрудничества как с предприятиями республики, так и с нашим банком, в том числе по его финансовому и техническому развитию. Варианты совместной работы сейчас прорабатываются и доводятся до нашего основного акционера – Правительства Республики Саха (Якутия)".