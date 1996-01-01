Восточный экспресс получил "Движение"

Процесс присоединения банка "Движение" к Восточному экспресс банку успешно завершен – Банк России сообщил о регистрации изменений в Устав ОАО "Восточный экспресс банк".

В результате объединения клиенты банка "Движение" получили доступ к лучшим услугам надежного, устойчивого и крупного финансового института. Обширная филиальная сеть объединенного банка позволит совершать денежные операции в любом из 350 отделений, расположенных более чем в 35 регионах России; получать банковские услуги в современных и удобных офисах на выгодных условиях и в кратчайшие сроки. Присоединение банка "Движение" - очередной этап на пути к созданию крупного частного банка федерального уровня.