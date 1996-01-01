Сбербанк на фоне обновления

Стабилизация экономики становится все более очевидным трендом для нашего региона. Это утверждение председателя Дальневосточного банка Сбербанка России Валерия ПЫТНЕВА, сделанное им на пресс-конференции, прошедшей накануне 168-го дня рождения Сберегательного банка, сформировано на основе анализа работы клиентов банка в кризисных условиях.

Валерий Владимирович признает, что именно антикризисной работы было много, а удельный вес реструктурированных за год ссуд впечатляет. Похоже, он специально начал разговор с журналистами именно с этого вопроса, чтобы сразу расставить точки над i. И перейти к теме, ставшей в последнее время главной не только для него, как руководителя территориального банка, но и для всего коллектива, – год назад Сберегательный банк принял стратегию развития до 2014 года, в основе которой задача стать лучшим финансовым сервисным предприятием России. Именно амбициозность цели, по словам председателя, не позволяет откладывать реновацию банка и делать скидки на "текущую экономическую ситуацию". А может быть, и сам кризис (раз уж это явление в экономике неизбежно) как раз вовремя? Он ведь тоже подталкивает к повышению эффективности и конкурентоспособности.

В течение года Дальневосточный банк Сбербанка России активно менялся. И если количество внедренных новаций еще не успело перерасти в глобальное изменение качества работы крупнейшего финансового учреждения региона, то удалось создать точки перемен, так называемые ЛИН-лаборатории. Здесь формируется новый опыт работы с клиентами, который уже тиражируется в другие подразделения по всей территории присутствия. Идеология ежедневных позитивных изменений в жизни самого большого в регионе банковского коллектива стала превалирующей.

О деньгах

Рассказывая о позитивной идеологии, Валерий Владимирович обращает внимание на самый, пожалуй, знаковый факт кризисного года. Вопреки опасениям, что упадет доверие к банкам у граждан, сбережения дальневосточников в Сбербанке увеличились боле чем на 11 млрд рублей. И пусть темпы прироста меньше, чем год назад, главное – "желание хранить деньги в банке никуда не исчезло", подчеркивает председатель. По итогам девяти месяцев объем вкладов граждан в Дальневосточном банке Сбербанка России был около 100 млрд рублей (с долей рынка более 51%). Это основная составляющая ресурсной базы.

При этом кредитный портфель устойчиво закрепился на отметке выше 100 млрд рублей – на начало октября он составлял 102 млрд рублей. Если проанализировать статистику, то получится, что из 100 кредитных рублей, выданных банками региона, 40 – Дальневосточного банка Сбербанка России. И то, что банку удалось сохранить объем портфеля на докризисном уровне и в нынешнем непростом году предоставить экономике и гражданам региона кредитов на сумму порядка 70 млрд рублей, по мнению Валерия Пытнева, хороший результат. Период, когда было снижение объемов кредитования в силу того, что все осторожничали – и банк, и корпоративные клиенты, и, прежде всего, граждане, завершился. Последние три месяца в Дальневосточном Сбербанке отмечают уверенный рост кредитного портфеля, в том числе и по ссудам, предоставленным населению.

"Неверно утверждать, что мы избавились от проблем, связанных с качеством кредитного портфеля, – признает Валерий Пытнев, – потому что те сложности, которые возникли в экономике в связи с рыночной конъюнктурой, быстро не исчезают. Многим нашим клиентам еще предстоит пройти немалый путь, чтобы вернуть свои показатели на докризисный уровень, и наша задача помочь им в этот сложный период. Но то, что общая динамика поменялась на положительную, это факт".

Оценивая состояние экономики регионов, где работает Дальневосточный Сбербанк, Валерий Пытнев отметил, что Амурская область и Сахалин в кризис стали для банка наименее проблемными территориями; Приморский и Хабаровский края – и в силу величины кредитов, выданных региональным предприятиям, и в силу отраслевой специфики – поводов для волнения создавали больше.

По его мнению, выход из кризисной ситуации для многих предприятий определялся не только внешними обстоятельствами – конъюнктурой рынка, но и желанием руководителей находить варианты решения экономических проблем. Именно с такими банк выстраивал новые схемы взаимоотношений, продлевал сроки возврата кредитов, вводил гибкую тарифную политику. В качестве примера Валерий Пытнев приводит ОАО "Дальполиметалл", которому банк предоставил крупный кредит в самое сложное время. Без согласования всех позиций и действий с собственниками, менеджерами компании, региональной властью это было бы невозможно. Но кредитная сделка состоялась, и на карте Приморья стало одной тревожной точкой меньше. Предприятие заработало, обеспечив занятость населения Дальнегорска.

Очевидно, что, деля риски с бизнесом, банк вынужден больше средств отправлять в резервный фонд. В результате, по словам Валерия Пытнева, Дальневосточному Сбербанку вряд ли удастся выйти на уровень прибыльности прошлого года. Но уже за 9 месяцев чистая прибыль банка составляла 2,6 млрд рублей. Показатель по нашим временам вполне достойный и позволяющий не сворачивать собственных инвестиционных программ.

Об инвестициях

Главным образом банк направляет их на улучшение обслуживания клиентов – во всех аспектах: будь то обустройство комфортных просторных офисов или внедрение современных технологий. Одна из самых крупных инвестиций – открытый весной этого года под Хабаровском собственный эмиссионный центр. Обеспечив производство карт на месте, Сбербанк резко увеличил их эмиссию. И эта динамика в русле его стратегических устремлений. С начала года банком уже выпущено более 1223 тысяч карт.

Как признается Валерий Пытнев, увеличить долю безналичных платежей в расчетах граждан – заветная цель банка. Карта – как раз тот инструмент, который позволяет это сделать. Не случайно, интенсивно развивая инфраструктуру пластикового бизнеса, банк делает упор на терминалы для оплаты услуг. При том, что с начала года количество банкоматов увеличилось на треть и превысило 600 единиц, терминалов для оплаты услуг стало больше в два раза – теперь их уже 410.

Биллинговые технологии, обеспечивающие возможность информационного обмена с поставщиками услуг и интеграцию данных в банковские автоматизированные системы, получают стремительное развитие. А с 1 октября в регионе запущена услуга "Сбербанк Онл@йн", которая дает возможность проводить большое количество операций через сети Интернет.

Еще одно направление, на котором банк не сокращает запланированные инвестиции, – открытие новых и реконструкция старых офисов. Летом во Владивостоке Дальневосточный банк Сбербанка открыл новый большой офис, по словам Валерия Пытнева, один из лучших в системе банка. Он совершенно другой, в нем нет бронированных окон, что способствует доверительному общению с клиентом, есть много свободного пространства, современного оборудования. Два подобных в скором времени появятся в Хабаровске. Недавно было сдано новое удобное здание в Южно-Сахалинске. Ориентироваться есть на что.

О важном

На фоне глобальных проблем ("Наши проблемы – это наши еще не реализованные возможности", – говорит Валерий Владимирович) самым увлекательным делом для коллектива банка стало внутреннее совершенствование, реализация так называемых ЛИН-технологий. В банке даже созданы ЛИН-лаборатории. "Может быть, это звучит как-то по-научному, – поясняет Валерий Пытнев, – но на самом деле это наши самые обычные офисы, которые стали центрами выработки новых технологий обслуживания, оптимизации работы персонала, обустройства рабочих мест и т. д. Мы собрали в них инициативных, по-новому мыслящих сотрудников, которые прошли жесткий отбор. Главное, что от них требуется, – инициатива, творческий подход к рутинной работе. Удачный опыт уже транслируется на другие подразделения банка".

Вместе с совершенствованием облуживания граждан новые подходы банк начал применять во взаимодействии с малым бизнесом. Это логично, ведь 98% счетов корпоративных клиентов, открытых в банке, – это малый бизнес. Если взять другую арифметику – кредитный портфель, то это почти треть.

"Мы обнаружили, что находимся в парадоксальной ситуации, – рассказывает Валерий Владимирович, – о многом из того, что стали применять, мы знали, но ведь не пользовались. Не хотели, не могли? Потребовался толчок, который освободил инициативу. Мы увидели, что наши люди, как сейчас говорят, креативны и позитивно мыслят, хотя их работа не самая простая. Кардинальные изменения быстро не происходят, но мы на верном пути. Это очевидно для сотрудников банка, и, я уверен, наши перемены очень скоро станут очевидными и для клиентов".

О конкуренции

По мнению Валерия Пытнева, на банковский рынок вновь возвращается конкуренция. Финансовая система региона обладает хорошим запасом ликвидности, и банки уже готовы бороться за клиентов, которые начали переориентироваться на Сбербанк. Прирост клиентов у Сбербанка за этот год был приличным. Мотивы смены банка были разные, но один из основных – кредитные ставки, которые в кризис были одними из самых привлекательных. Теперь ставки должны начать постепенно снижаться в целом по рынку. Этому способствует и Банк России, методично снижая ставку рефинансирования.

Но чудес, по словам Валерия Владимировича, не бывает, по крайней мере, в такой сфере, как финансы. И ставка в районе 10% годовых – сегодня маловероятна. Ведь ресурсы привлекались банками по цене, которая определялась другой ситуацией на рынке и более высокой ставкой рефинансирования. "С такой скоростью менять стоимость привлеченных ресурсов мы не умеем, – подытожил председатель Дальневосточного банка Сбербанка, добавив, что банки еще долго будут выступать в качестве амортизаторов между негативными моментами, связанными с кризисом экономики, и состоянием конкретных предприятий. Риски предстоит делить и впредь, и это будет сказываться на цене денег.