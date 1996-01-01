Ставка на лояльность

Кредитные организации Дальнего Востока достаточно мягко прошли нестабильную ситуацию 2009-го. Несмотря на то, что большей части из них Банк России не оказал финансовой помощи в виде субординарных кредитов, банки смогли поддержать свою ликвидность за счет "денежной речки", которая потекла от вкладчиков.

Стабильный приток

Гарантия со стороны Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на стопроцентный возврат депозита размером в 700 тыс. руб. сыграла определяющую роль в установлении стабильности кредитно-финансовой сферы. На 1 июля этого года 99,8% вкладов и счетов имели размер в пределах установленной суммы компенсации. Дальневосточные банки здесь не стали исключением.

К 1 октября объем вкладов физлиц в банках, осуществляющих свою деятельность в ДВФО (местных и инорегиональных), увеличился по сравнению с началом года в среднем на 13,3%. В целом по стране эта цифра составляет 13,5%. Однако, согласно прогнозам АСВ, по итогам года прирост вкладов может оказаться выше прошлогоднего – порядка 20-22%. Самыми бережливыми оказались амурчане, которые, кстати, большую часть своих средств доверяют банкам региона. Рейтинг более зажиточных возглавляют хабаровчане. Они накопили на своих счетах более 78 млрд руб.

Как показал сравнительный анализ, проведенный "ДК", дальневосточники традиционно диверсифицируют свои накопительные риски, хотя хранят деньги в банках предпочтительно в рублях (не менее 70% от общего объема вкладов). В валюте находится не более 30% сбережений граждан.

Досье В период с января по октябрь 2009 г. рост вкладов граждан в рублях составил: Амурская область – 18,6% , Приморский край – 14%, Республика Саха (Якутия) – 12%, Хабаровский край – 11,7%, Еврейская автономная область – 11,56%, Камчатский край – 9,3%, Сахалинская область – 8,6%, Магаданская область – 1,6%.

Чукотский автономный округ – 1% За полтора года банки выработали наиболее лояльные условия для клиентов. Сегодня редкий вклад в рублях не имеет функции пополнения и возможности капитализации процентов вне зависимости от срока и суммы вклада.

Еще летом прошлого года, по оценке "ДК", максимальная ставка по рублевым вкладам сроком на 2 года составляла 13,5% годовых. В данном случае такой повышенный процент могли получить лишь вкладчики региональных банков, которые более смело оперировали цифрами и позволяли себе больше, чем "московские" собратья по рынку. В начале 2009 г. максимально возможная ставка выросла до 15,9%, при этом подобные проценты предлагал также один из банков региона. Октябрьские депозиты "взяли вес" в 17,3%. Во всех случаях столь высокие ставки действуют по весьма серьезным вкладам – порядка миллиона рублей.

Октябрьский тормоз – февральский трамплин

Существовали мнения о том, что ещё в прошлом году в погоне за убегающей ликвидностью банки стали растить проценты как на дрожжах. На самом деле некое "озарение" к ним пришло не ранее октября 2008 г. Но назвать "бумом" увеличение ставок на 0,25-0,5% нельзя. Такие решения, как правило, принадлежали инорегиональным банкам. Июль-октябрь 2008 г. остается любопытным периодом в депозитной практике банков. Некоторые позволяли себе снижать ставки в среднем на 0,7% годовых для вкладов на короткие сроки, от 1 до 6 мес. Но повышали проценты на более длительный срок – от 6 до 24 мес. – на 0,5 – 1,2%.

Банки с участием государственного капитала практически не реагировали на ситуацию с инфляцией и, видимо, совершенно не испытывали проблем с ликвидностью вплоть до февраля 2009 г. Условия по депозитным программам оставались непоколебимы как для минимальных, так и для максимальных вложений. Февраль оказался более динамичным в отношении роста процентов по вкладам, добавив по 1,25-2 процентных пункта. Менеджмент банков, вероятно, рассудил, что это достаточный задел на ближайшие полгода, поэтому данные ставки действовали вплоть до июля. Сегодня мы можем вновь констатировать, что в банках с государственным участием ставки по вкладам для населения (октябрь 2009 г.) выросли в среднем еще на 2% годовых.

За прошедшие полтора года пошли в рост проценты по депозитам банков с участием зарубежного капитала, особенно на продолжительные сроки. Сегодня ставки "иностранных дочек" варьируются в пределах 8,5 – 14% годовых. Хотя буквально год тому назад они были несоразмерны российским реалиям, а тем паче российской инфляции, и составляли 3-4% годовых.

В целом, именно февраль 2009 г. стал трамплином для ставок всех банков, они взлетели в среднем на 3,7 пункта. Так, средства, размещаемые на 2 года, получили в некоторых случаях дополнительную прибавку в 6%. В итоге ставки осени 2009 г. отличаются от январских на 1-6% в сторону роста.

"Чулки" и "кубышки"

Новая тенденция, появившаяся в 2009 г., заключается также в том, что банки стали оперировать предложениями по суммам на порядок выше. Не редкостью становятся вклады от 7 млн руб., 20 млн руб., 50 млн руб. Банки заявляют, что могут принять депозиты в размере 100 млн и 200 млн руб.

Некоторый простор и разнообразие наметились и в сроках вкладов. Банки осознали, что ограничение вкладчика определенным "табу" в качестве ставки "до востребования" при досрочном окончании вклада может лишь отпугнуть его. Появилась более гибкая линейка со сроками от 1 мес. Сегодня можно заключить договор вклада даже без потери процентов, главное, выдержать полный месяц. Но в этом случае надо выбирать: либо несгораемые проценты, либо их капитализация, которая происходит раз в квартал. Такие предложения фигурируют в дальневосточных кредитных структурах – Азиатско-Тихоокеанском Банке, Восточном Экспресс Банке, Роял Кредит Банке.

По вкладу "Накопительный Сбербанка России" при сроке нахождения средств на счете более 6 месяцев доход будет начислен также по полной ставке. В ВТБ24 также большинство вкладов предусматривают возможность начисления полной ставки по истечении полугода. В НБ "Траст" несколько вкладов предусматривают выплаты при досрочном расторжении по специальным ставкам, если деньги находились на вкладе не менее месяца.

Перед новым годом банки также расширяют собственную линейку. Так, Региобанк предлагает новый пополняемый вклад "Исполнение желаний" с капитализацией процентов. Даже при полном досрочном расторжении предлагается специальная ставка, позволяющая сохранить часть дохода. А через 181 день можно забрать вклад и вовсе без изменения ранее выплаченных процентов. Вклад с забавным названием "Новогодний чулок" – традиционное праздничное предложение Примсоцбанка. Процентная ставка по данному депозиту составляет до 14% годовых. Порядок выплаты процентов – ежемесячно с капитализацией процентов либо в конце срока, по выбору клиента.

Тенденцией 2009 г. стало и повсеместное распространение мультивалютных вкладов, хотя еще год назад большинство банковских экспертов Дальнего Востока говорили о бесперспективности такого депозита. Сегодня мультивалютные предложения присутствуют во вкладной линейке многих банков. Как правило, основным отличием является минимальная сумма открытия вклада, которая варьирует от 1 до 35 тыс. руб. В целом клиент получает один счет с тремя процентными ставками, которые привязаны к рублю, доллару и евро. В зависимости от колебаний валютного курса клиент получает возможность оперативно и безналично в рамках вклада перевести часть средств в более доходную денежную единицу. При этом хранить денежные средства и пополнять вклад возможно в одной или нескольких валютах на выбор. Среди преимуществ такого продукта в Примсоцбанке называют конвертацию между валютами счета, которая будет проведена в тот же день по безналичному курсу банка на день операции. Он, как правило, выгоднее курсов конвертации наличной валюты.

Говоря о плюсах вклада "Мультивалютный", Игорь ГОНЧАРОВ, директор по розничному бизнесу филиала "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк", отмечает возможность капитализации процентов. В КМБ Банке классический мультивалютный депозит не представлен. Вместе с тем специалисты банка обращают внимание на возможность хеджирования (снижения) валютных рисков с использованием вклада "Свобода выбора". Вклад оснащен опцией неснижаемого остатка, таким образом, открыв вклады в необходимых валютах (RUR/USD/EUR), клиент имеет возможность перераспределять средства между ними в объеме, не превышающем неснижаемый остаток с достаточным уровнем оперативности.

Стоит заметить, что вклад в 2009 г. оброс многообразными опциями, его можно хранить на пластиковой карте, пополнять через банкомат, перемещать сохраняемые средства, пользуясь интернет-банкингом.

Оптимальная ставка

Однако в столь стремительном развитии депозитных программ руководство ЦБ усматривает элементы агрессивной стратегии привлечения средств, которая сама по себе довольно рискованна и может негативно отразиться на работе банков в дальнейшем. В ходе ежегодной пресс-конференции для СМИ в Москве, организованной Альфа-Банком, Алексей УЛЮКАЕВ, первый заместитель Председателя Банка России, отметил, что ситуация в банковской системе стабильна и с ней связана позитивная сторона ожиданий. Рост депозитов физических лиц за год выше прошлогоднего, что говорит об отсутствии давления на потребительский рынок. Другой вопрос – сдержанность банков в назначении процентных ставок по вкладам. По его мнению, банки, устанавливая ставки на уровне 14-16%, заведомо идут на отрицательную маржу и оказываются в заложниках у самих себя. "Сегодня мы вышли на инфляцию, равную 10%, на следующий год наш прогноз установлен в пределах 9%, но возможны и более низкие значения инфляционных показателей, – подчеркивает г-н Улюкаев.

Руководствуясь таким раскладом, нормальной сегодня можно считать ставку около 14, 5% годовых. В свою очередь дальневосточные банковские эксперты придерживаются следующего мнения. Оценивая общую ситуацию на финансовом рынке, Дмитрий СОЛОВЕЦ, управляющий владивостокским филиалом КМБ-Банка, директор РЦ "Дальневосточный", предполагает, что средний уровень ставок по депозитам будет идти вслед за ставкой рефинансирования, но едва ли достигнет 9%. Для своих вкладчиков банки будут предлагать более выгодные ставки, чем ставка рефинансирования, и они будут отличаться от нее на 2,5-3% в сторону увеличения для годовых депозитов в рублях.

Михаил ПИСКЛИН, заместитель директора Приморского филиала ОАО "Далькомбанк", подчеркивает, что процентная ставка по вкладам в большей степени зависит не от ставки рефинансирования, а от спроса и предложений на ресурсы. Проценты по депозитам будут снижаться, как только на рынке появится больше предложений для банков по рублевым ресурсам, а кредитные организации в свою очередь не будут спешить размещать их в кредиты.

Елена ИШМУРАТОВА, заместитель директора ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк", склонна считать, что планируемый уровень инфляции в размере 9% – показатель достаточно нереальный. "Экономика России дает совершенно другие показатели, которые свидетельствуют о более высоком уровне инфляции, – замечает она – Но, тем не менее, шаги, предпринимаемые регуляторами по снижению процентных ставок по депозитам, вполне оправданы и дадут свои положительные изменения в экономике страны в целом. Банки будут уходить от продажи длинных депозитных продуктов и соответственно отказываться от предложения вкладов с капитализацией в пользу более коротких вкладов с фиксированной ставкой, что позволит снизить большие накопленные проценты на длинных сроках".

Что и говорить, вклады населения остаются одним из основных ресурсов кредитных учреждений. И закрепление лояльного вкладчика, который будет хранить деньги продолжительное время под обещанный процент, сегодня остается первостепенной задачей практически всех коммерческих банков.