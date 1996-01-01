Роял Кредит Банк либерализирует кредиты

Роял Кредит Банк объявил о либерализации требований к корпоративным заемщикам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Теперь здесь можно получить срочную ссуду в размере до 100 млн руб. Кредит можно взять также в долларах или евро. Срок кредитования до 2 лет.