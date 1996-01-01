Россельхозбанк выделил 50 млрд руб. для кредитования рыбаков

Россельхозбанк выделил кредитный лимит в размере 50 млрд руб. для кредитования предприятий рыбохозяйственного комплекса, сообщил председатель правления Россельхозбанка Юрий ТРУШИН.

"По рыбникам у нас отдельная программа, и есть совместная комиссия с Росрыболовством. Мы выделили специальный лимит в размере 50 млрд руб., из которых на сегодняшний день освоено порядка 17-18 млрд рублей, и продолжаем выдачу кредитов", - заверил Юрий Трушин.