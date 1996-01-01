В Росбанке востребован кредит без залога

Одной из самых востребованных кредитных программ Росбанка по итогам 2009 г. стало беззалоговое кредитование руководителей предприятия малого и среднего бизнеса. Беззалоговый кредит оформляется на физическое лицо - индивидуального предпринимателя, учредителя или руководителя предприятия. Возможная сумма кредита - до 1 млн руб., срок - до 36 месяцев.