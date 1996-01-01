Банк "Меркурий" снизил тарифы на аренду сейфов

В Банке "Меркурий" до 31 декабря 2009 г. тарифы на аренду сейфовых ячеек и дополнительные услуги снижены более чем в 2 раза, а гарантийный взнос - в 7 раз. При отправке перевода по системе "UNIStream" на сумму от 60 тыс. руб./$ 2 тыс./1,5 тыс. евро до 31.12.2009 г. клиенты смогут арендовать сейфовую ячейку по тарифу по тарифу "1 рубль в день".