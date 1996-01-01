Милиционеры пошли в банки за пластиковыми карточками

Владивостокские милиционеры становятся активными пользователями банковских карт, хотя раньше не торопились ими обзаводиться. Они изменили свое отношение после того, как целый день простояли в очереди за последней зарплатой, которую, к слову, задержали. "ЗР" решил разобраться в ситуации.

Напомним, 27 ноября позже обычного в очереди за зарплатой собрались 3,5 тыс. милиционеров ГУВД по Владивостоку и сотрудники ликвидированных территориальных отделов и управлений. Даже якобы произошел конфликт, переросший в драку. А кому-то из пожилых сотрудников стало плохо, и пришлось вызывать "скорую помощь".

Проблема в том, что в результате реформы правоохранительных органов сократили территориальные отделы внутренних дел как самостоятельные юридические образования. А с ликвидацией их бухгалтерий и банковских счетов всех сотрудников финансово замкнули на Управление Владивостока, пояснил "ЗР" отставной майор городского УВД, не потерявший связь со своими сослуживцами.

- Только штат Ленинского районного отдела составлял более 500 сотрудников! А всего "убитых" территориальных органов внутренних дел во Владивостоке - пять. Конечно, всем их сотрудникам пришлось получать деньги в ГУВД, в котором собственных работников 1,5 тысячи человек, - рассказал майор-пенсионер.

Удивило то, что руководители ГУВД заранее не предвидели проблему и не попытались ее предотвратить. Например, составили бы график получения зарплаты. Хотя решение проблемы в бюджетной сфере давно имеется - зарплатные проекты банков давным-давно освоили и учителя, и медики.

- Большинство сотрудников городской милиции - кто сам, а кто по рекомендациям знакомых и родственников - переходят на получение зарплаты на пластиковые банковские карточки. Само ГУВД в этом направлении не проявляет никакой инициативы. Но и не препятствует. Получаешь карту, приносишь в бухгалтерию заявление с реквизитами по счету - и не паришься в очередях, - сообщил один из наших собеседников, пожелавший остаться неназванным.

В ГУВД Владивостока не нашлось руководителя, который взял бы на себя ответственность прокомментировать проблему. Поэтому за комментарием "ЗР" обратился в пресс-службу УВД по Приморскому краю.

- Уже несколько лет руководство УВД Владивостока предлагает своим сотрудникам обзавестись платежными банковскими картами. Но рядовые сотрудники остались равнодушны к идее. И лишь проблема с получением последней зарплаты изменила их мнение, - пояснила сотрудница пресс-службы УВД Приморского края Ольга КЛИМАКОВА.

В результате, по ее словам, если в ноябре всего лишь около 100 сотрудников ГУВД получали зарплату на банковскую карточку, то на сегодняшний день в различные банки подали заявки на получение карт более 600 милиционеров. Но почему все-таки само УВД устранилось? Ведь зарплатный проект с выбранным по тендеру банком помог бы сотрудникам сэкономить средства по обслуживанию карточки.