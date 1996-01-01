Примтеркомбанк приготовил клиентам подарки на Новый год

С 1 декабря по 31 января Примтеркомбанк предоставляет бесплатное открытие расчетных и валютных счетов и подключение к системе Банк-Клиент.

Услуги доступны во всех офисах банка, а именно, во Владивостоке на улице Адмирала Фокина, 25, тел.: (4232) 26-98-31 и в дополнительном офисе "Вторая Речка" на ул. Русская, 71, тел. (4232) 24-36-18. Кроме того, услугами можно воспользоваться в дополнительном офисе г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 60, тел.: (42352) 2-26-19, дополнительном офисе г. Находка, ул. Школьная, 7, тел.: (4236) 63-46-65.

Новогодняя акция является частью политики Примтеркомбанка, которая заключается в том, чтобы оказывать жителям и предприятиям Приморья наиболее удобные и актуальные услуги. На сегодняшний день, ООО "Примтеркомбанк" является одним из наиболее надежных кредитно-финансовых учреждений края. Банк, на протяжении 21-года, выполняет все взятые на себя обязательства.